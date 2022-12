An Licht ins Dunkel sollte nicht gerüttelt werden

Werbung

Wir leben in einer Zeit, wo alles und jeder infrage gestellt wird. Das ist gut und wichtig, aber in manchen Bereichen unangebracht und fehl am Platz.

So entfachte zuletzt eine Diskussion um die ORF-Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“. Anlassfall war eine Dokumentation der Onlineplattform „Andererseits“, wo unter anderem kritisiert wurde, behinderte Menschen würden bei der großen Licht-ins-Dunkel-Gala zu Weihnachten als Bittsteller und Behinderung als etwas Schlechtes gezeigt werden. Sowohl ORF-Generaldirektor und der Chef des Humanitarian Broadcasting, Pius Strobl, nahmen die Kritik ernst, wiesen aber die Vorwürfe zurück. Auch das ORF-Landesstudio hob die überaus erfolgreichen 50 Jahre der Aktion hervor und Landesdirektor Werner He-rics betonte „immer die Menschen in den Mittelpunkt“ stellen zu wollen.

Die aktuelle Kritik führte (wieder einmal) dazu, Licht ins Dunkel insgesamt infrage zu stellen – was nicht passieren darf.

Allein am Beispiel im Burgenland kann man nur unterstreichen, wie sinnvoll und extrem wichtig die Initiative ist. Gerade das Landesstudio Burgenland ist jedes Jahr mit den Kolleginnen und Kollegen mit viel Leidenschaft und Herzblut im Einsatz, um so viele Spenden wie möglich aufzustellen. Hier käme mit Sicherheit niemand auf die Idee, behinderte Menschen zu Bittstellern zu degradieren. Im Gegenteil: Es werden keine Unterschiede gemacht, sondern alles versucht, um rasch und unbürokratisch zu helfen.

Daher braucht die Aktion Licht ins Dunkel, die angesichts der Teuerungskrise heuer sowieso keinen leichten Stand hat, gerade jetzt die Unterstützung der Bevölkerung. Auch ganz viele BVZ-Leserinnnen und -Leser spenden jedes Jahr für die Aktion, weil sie wissen, dass die Gelder höchst seriös verteilt werden und jeder Cent bei hilfsbedürftigen Menschen im Burgenland ankommt. Und das sollte auch in den nächsten 50 Jahren so sein.