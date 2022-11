Asylproblematik: Empörung statt Lösungssuche

Werbung

ÖVP-Klubobmann August Wöginger sorgte für seine Andeutung, die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) zu ändern, für Aufregung. Auch von Burgenlands ÖVP-Chef Christian Sagartz bekam er Unterstützung. Für den EU-Abgeordneten sei ein Update vor allem beim Thema Migration dringend notwendig. Sagartz und zahlreiche andere ÖVP-Länderchefs kritisieren die teils fragwürdigen Auslegungen der Konvention mancher Gerichte, die oft nur mehr wenig mit dem Grundgedanken der Konvention zu tun hätten. So sei oftmals etwa eine Rückschiebung in sichere EU-Länder nicht möglich.

Die Diskussion führte, wie so oft in Österreichs Tagespolitik, nicht zu einer Suche nach Lösungen in der aktuellen Migrationskrise, sondern lediglich zu einer Empörung der Oppositionsparteien. An den Menschenrechten dürfe nicht gerüttelt werden, war der Tenor. Dass kürzlich die 100.000er-Marke an Asylanträgen (im Krisenjahr 2015 waren es knapp 90.000) überschritten wurde und wie man Herr der Lage werden kann, wird nicht diskutiert.

Keine Frage, die Europäische Menschenrechtskonvention ist eine große Errungenschaft und gilt als eine Säule der Demokratie – daran darf auch nicht gerüttelt werden. Dennoch muss es erlaubt sein, angesichts der großen Herausforderungen der Flüchtlingsbewegungen zumindest über neue Wege und Denkansätze zu diskutierten. Denn was derzeit an den burgenländischen Grenzen passiert, hat ja kaum etwas mit dem Begriff „Asyl“ zu tun, als vielmehr mit dem Thema Migration. Viele Menschen, die illegal „einreisen“, fliehen nicht aus Kriegsgebieten oder werden politisch verfolgt, sondern suchen den Weg mittels Schleppern in ein besseres Leben. Das kann man niemanden verdenken, dennoch braucht es einen sofortigen Stopp der illegalen Einwanderung und einer klaren Regelung für geordnete Zuwanderung – so wie in vielen anderen Ländern auch.