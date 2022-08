Asylproblematik ist nicht nur allein die Schuld von Brüssel

Werbung

Seit Mitte 2015 hören die Menschen im Burgenland in Sachen Asylpolitik die gleiche „Leier“: Die EU müsse das Problem in den Griff bekommen und lösen. Allerdings hat sich in diesen knapp sieben Jahren eben genau nichts gelöst. Die Flüchtlingsbewegungen sind einmal mehr, einmal weniger stark, aber dennoch permanent aktiv.

Gerade in den besonders stark betroffenen Gemeinden in den Bezirken Neusiedl und Oberpullendorf sieht man seit einigen Monaten innerhalb oder außerhalb der Ortschaften täglich Gruppen von illegalen Einwanderern, die am Straßenrand sitzen, nachdem sie von der Polizei oder vom Bundesheer aufgegriffen wurden. Fast ausschließlich junge Männer, die es sprichwörtlich mit dem letzten Hemd nach Europa geschafft haben.

Meist haben sie ihren Schleppern ihr letztes Hab und Gut gegeben, um ihren Traum nach einem besseren und sichereren Leben näher zu kommen. Die Realität ist aber meist eine andere. Und diese Wirklichkeit ist es auch, die vielen Menschen Angst macht. Denn die täglichen Aufgriffe erleben die Menschen quasi vor ihrer Haustür live mit. Und auch wenn von aufgegriffenen Flüchtlingen (oder auch jenen, die es unentdeckt über die Grenze schaffen) keine unmittelbare Gefahr ausgeht, so ist die Stimmung in der Bevölkerung teilweise aufgeheizt.

Gerade in Krisenzeiten, wo viele Menschen jeden Euro zweimal umdrehen müssen, ist das Thema noch viel sensibler. Immer nur auf die EU oder auf Brüssel zu verweisen, wenn es um konkrete Lösungen für die Probleme geht, funktioniert nicht mehr. Die EU wird nämlich auch in den nächsten fünf Jahren keine Lösung hervorzaubern.

Und dass Länder nicht nur hilflos nach Brüssel schauen müssen, zeigt die Statistik (ohne die einzelnen Maßnahmen zu bewerten): Während 2021 in Österreich 39.900 Asylanträge gestellt wurden (Platz fünf aller EU-Staaten), waren es in Ungarn lediglich 40 (!).