Attraktion vs. Auslaufmodell

Über zweieinhalb Jahre lang, konkret seit März 2020, begleitet uns schon die Covid-Pandemie. Geändert hat sich trotzdem einiges. Die Lage im Sport ist soweit normalisiert, dass in allen Bereichen der Betrieb gesichert ist, auch indoor. Vorbehaltlich weiterer Wellen und Lockdowns sind so auch im Fußball Hallenturniere wieder up to date, vor allem im Nachwuchs, wo vielerorts der Bandenzauber ein winterlicher Fixpunkt ist. Bei den Erwachsenen wiederum war schon vor Corona ein Paradigmenwechsel spürbar.

Dem Hallenmasters des Fußballverbands, seit 1984 (mit einer Unterbrechung 1988) regelmäßig das spektakuläre Finalevent, brach in der Vergangenheit noch mehr der Unterbau weg. Immer weniger wurde das System von den Qualifikationsturnieren verschiedener Vereine gestützt. Es reichte aber. Noch. Ob nach zwei Jahren Pandemie-Pause die mögliche 37. Auflage am 14. Jänner 2023 steigen wird, ist unsicher. Der BFV will sich hier noch entscheiden. Im besten Fall könnten es drei, vielleicht vier oder fünf, Quali-Turniere werden, um daraus die besten sieben Teams (Titelverteidiger Parndorf wäre fix dabei) ins Finale zu schicken. Vor der Pandemie waren es acht oder mehr Turniere, Tendenz aber schon da fallend.

Organisierter Bandenzauber ist kein Zuschauergarant und umsatzseitig schon lange kein Selbstläufer mehr. Zudem werden willige Teams rarer. Um Covid-Probleme in der kälteren Jahreszeit zu umgehen, startet die Saison in vielen Ligen mittlerweile Ende Juli/Anfang August, also noch früher. Ergo läuft der Betrieb im Sommer de facto durch, was Urlaub zwischen Saisonende und Vorbereitung noch mehr erschwert. Die Winterpause wäre zwar lang genug, um auch das eine oder andere Hallen-Event als Spielwiese zu nutzen.

Offensichtlich hat diese Zusatzverpflichtung aber auch in dieser Hinsicht nicht mehr den Reiz vergangener Zeiten. Das BFV-Masters an sich mag als Einzel-Event noch attraktiv sein, das Konstrukt dafür ist aber ganz offensichtlich ein Auslaufmodell.