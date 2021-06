Das geburtenschwächste Jahr im Burgenland gepaart mit einer durchschnittlichen Sterberate ergibt eine einfache Fortsetzung des Trends: Wir Burgenländer werden jedes Jahr weniger.

Aber nur, wenn man die neueste Bevölkerungsstatistik einseitig oder negativ betrachten will. Die positiven Zahlen sieht man im Zuzug: Fast 8000 Menschen haben sich im Vorjahr für das Burgenland als neuen Wohnsitz entschieden. Davon kommen rund 7000 aus anderen Bundesländern und 1000 aus dem Ausland, überwiegend aus Balkanländern. 5000 Personen sind weggezogen.

Summa summarum ergibt dies in der aktuellen Bevölkerungsstatistik ein Plus über 1500 für das Burgenland, das somit Spitzenreiter in Österreich ist. Bis 2025 soll die Marke „300.000 Burgenländer“ geknackt werden.

Das hat natürlich Gründe. Das Burgenland hat sich in seinen 100 Jahren zu einem Vorzeige-Bundesland entwickelt: medizinische Versorgung, Kindergärten, Schulen, Handelsgeschäfte (und -Zentren), Spielplätze, gute Verkehrsanbindungen (zumindest in vielen Regionen), gute Wohnbauförderung und noch relativ gute Grundstücks- und Wohnungspreise (zumindest im Mittel- und Südburgenland). Von der schönen Landschaft ganz zu schweigen.

Das alles sind Gründe, die Familien anlocken und das Burgenland insgesamt wachsen lassen. Ganz wichtig ist dabei, die Zuzügler bestens zu „integrieren“. Das geschieht nicht von heute auf morgen, aber je aktiver hier die Gemeinden auch auf die Neuen zugehen, umso mehr wird auch das Gesellschaftsleben in der jeweiligen Region funktionieren. Reine „Schlaf-Siedlungen“ im Nordburgenland wegen der Wien-Nähe dürfen nicht das Ziel sein.