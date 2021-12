Aus Mangel an Alternativen

Sie war 2010 in Vancouver mit gerade mal 15 Jahren Burgenlands erste Teilnehmerin bei olympischen Winterspielen. Mit 27 wird sie in dieser Saison noch ihren insgesamt vierten Olympia-Auftritt in Peking absolvieren. Danach soll Schluss ein. Miriam Ziegler, in Stoob aufgewachsene Eiskunstläuferin, die nach der anfänglichen Solokarriere seit 2013 mit ihrem Partner Severin Kiefer gemeinsame Sache macht, zieht sich 2022 aus dem aktiven Eiskunstlaufgeschäft zurück. Dementsprechend emotional gestaltet sich auch die Abschiedstournee des Duos, das angesichts des angekündigten Karriere-Endes somit auch bei jedem Wettkampf offiziell das letzte Mal dabei ist.

Was bislang fast schon selbstverständlich war, wird so durchaus besonders – etwa zuletzt auch der sechste Staatsmeistertitel in Graz. Und das nicht nur, weil dabei die beste Karriere-Kür auf das Eis geknallt wurde. Auch das rot-goldene Sportgeschehen wird der für das Frühjahr angekündigte Abschied von Ziegler/Kiefer betreffen. Nicht, weil das Burgenland bislang Österreichs Eiskunstlauf-Hochburg schlechthin war. Unser Bundesland verfügt – ein zugefrorener Neusiedler See alleine reicht nicht – generell gerade bei klassischen Wintersportarten über zu wenig flächendeckende Voraussetzungen. Umso wichtiger sind einzelne Galionsfiguren aus den eigenen Reihen. Julia Dujmovits, Olympiasiegerin von 2014, prägt hier (trotz zweijähriger Unterbrechung) den Snowboard-Zirkus. Sebastian Jud macht sich im Snowboardcross-Weltcup einen Namen.

Und Miriam Ziegler wiederum betreibt nicht zuletzt aufgrund ihrer internationalen Auftritte seit Jahren Eiskunstlaufwerbung auf höchstem Niveau, aber auch aktives Sportmarketing eines Bundeslandes. Dass unter diese Karriere bald ein Schlussstrich gezogen wird, ist der normale Lauf der Zeit. Und doch fällt der Schritt doppelt ins Gewicht: Weil es gerade bei winterlichen Lichtblicken akut an Alternativen mangelt.