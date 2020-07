Man kann zur Marketing-Aktion der Bundesregierung sagen, was man will, aber die Symbolik bei der Abstandsregelung mittels imaginärem Babyelefanten hatte Wirkung gezeigt. Betonung liegt auf hatte – denn wenn man sich allerorts umsieht, ist von der Ein-Meter-Abstandsregel so gut wie keine Spur mehr. Spätestens seit dem Fall der Maskenpflicht hat sich die Bevölkerung innerlich von der Gefahr des Virus scheinbar verabschiedet.

Der Babyelefant dürfte seine Heimreise nach Afrika angetreten haben und die Menschen halten wieder viel weniger Abstand als in den Corona-Spitzenzeiten von Mitte März bis Anfang Mai. Dabei hat sich an der Situation an sich nichts geändert: Es gibt nach wie vor keinen Impfstoff, es gibt nach wie vor kein wirksames Mittel und es gibt nach wie vor die Risikogruppen, die es zu schützen gilt.

Natürlich gibt es auch weiterhin die Corona-Verweigerer, die nicht an die Gefahr glauben. Das ist auch ihr gutes Recht und jedermanns eigene Entscheidung. Allerdings endet jedermanns Freiheit dort, wo die des anderen eingeschränkt wird. Deshalb gilt nach wie vor die Kollektiv-Verantwortung gegenüber den Schwächeren in der Gesellschaft, die es zu schützen gilt.

Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil äußerte in der ZIB2 Bedenken angesichts eines derzeit zu sorglosen Umganges in der Bevölkerung mit Corona. Die steigenden Infektionszahlen, wenn auch auf überschaubarem Niveau, belegen das auch statistisch.

Daher sollte man stets eine gewisse Distanz wahren. Nicht ausnahmslos um die Babyelefanten-Länge, sondern um einen Abstand, mit dem alle gut leben können – die Risikogruppen genauso wie die Pandemie-Verharmloser.