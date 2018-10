Für einige Aufregung sorgten jüngst an den Grenzübergängen montierte Hinweisschilder, die eigentlich nur feststellen, was schon seit Jahren gültige Rechtslage ist: Bei etwa der Hälfte ist der Grenzübertritt nur zu Fuß, mit dem Rad und dem Pferd erlaubt, bei der anderen Hälfte zusätzlich auch mit Kraftfahrzeugen. Begründet wurde die nunmehrige Anbringung der Hinweisschilder mit einer Verordnung der Bundesregierung gegen illegale Migration. Man wolle so den Grenzverkehr auf größere, besser kontrollierte Grenzübergänge umlenken, was einen positiven Effekt auf die Sicherheit haben soll, hieß es.

Eine Umleitung des Kraftfahrzeugverkehrs von lokalen Grenzübertrittspunkten bei Güterwegen auf größere Grenzübergänge wäre auch ganz im Sinne eines Mittelburgenländers, der diesen seit Jahren mit allen Mitteln bekämpft und nach seinen Aussagen für viele Bewohner seiner Gemeinde spricht. Sogar eine anonyme Strafanzeige gegen verschiedene Behörden wegen Nichteinhaltung von Bundesgesetzen tauchte in diesem Zusammenhang im Jahr 2017 auf.

Auf der anderen Seite ist der Unmut in vielen Gemeinden groß, dass man jetzt plötzlich mit empfindlichen Strafen bis zu 2.180 Euro rechnen muss, wenn man – wie es bisher praktiziert wurde – direkt mit dem Pkw in den Nachbarort jenseits der Grenze fährt. Von einer Behinderung des lokalen Verkehrs ist die Rede und von unnötigen, kilometerlangen Umwegen zu Nachbarorten, die Luftlinie nur wenige hundert Meter voneinander entfernt sind und über Güterwege rasch zu erreichen wären. Die Diskussion um die Situation an den Grenzen zieht selbst Grenzen innerhalb von Land und Leuten.