Beim Match dabei sein und Hausaufgaben machen

Das Burgenland steht für die nächsten sechs Monate im politischen Rampenlicht Österreichs. Mit dem Vorsitz bei der Landeshauptleute-Konferenz kann man sich sicher sein, dass Landeshauptmann Hans Peter Doskozil die nationale politische Bühne geschickt für seine Agenda nutzen wird.

Er wird jeden öffentlichen oder medialen Auftritt dazu nutzen, warum seine politischen Rezepte besser sind, als alle anderen, insbesondere jene der Bundes-SPÖ. Dabei muss er vor allem die Gratwanderung zwischen dem ewigen „Querschießer“ und staatstragendem Erneuerer im Land schaffen, will er künftig ernsthaft für die SPÖ als Bundeskanzler-Kandidat ins Rennen gehen.

Was er jedenfalls in den vergangenen Jahren geschafft hat: Während es eine Zeit lang mehrere mögliche Spitzenkandidaten für die SPÖ gegeben hat, gibt es jetzt nur mehr das „Duell“ Rendi-Wagner gegen Doskozil. Eine alte Politikberater-Weisheit zieht oft den Fußball als Vergleich herbei: „Wer gewinnen will, muss beim Match dabei sein. Wer nur auf der Tribüne sitzt, hat gar nicht erst die Chance, zu gewinnen.“

Der größte Vorteil von Doskozil in diesem Match: Der Landeschef hat keinerlei Druck. Einerseits hat er mit seinen 51 Jahren noch Zeit für Karrieresprünge, andererseits scheint seine absolute Mehrheit im Land in den nächsten Jahren wohl kaum gefährdet.

Dennoch wird Doskozil im Burgenland weiter seine Hausaufgaben „liefern“ müssen. Denn die derzeit chancenlose Opposition wird jeden Fehler der SPÖ-Alleinregierung schonungslos anprangern. Dass der Gegenwind stärker wird, sieht man an den Aussagen von Eisenstadts Bürgermeister. Thomas Steiner startete einen Generalangriff auf die Doskozil-SPÖ und prangert Einschränkungen der Freiheit der Bürger im Burgenland an (siehe Interview der Woche).

Starker Tobak, der die Spannungen zwischen Land und Landeshauptstadt weiter verschärfen wird.