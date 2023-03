Bevölkerung muss die Zeche für schlechte Politik zahlen

Werbung

Burgenlands Bürgermeister und Bürgermeisterinnen sind spitze! Das besagt die jüngste österreichweite Umfrage des Gemeindebundes. Satte 71 Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer vertrauen ihrer Bürgermeisterin oder ihrem Bürgermeister „voll & ganz“ beziehungsweise „überwiegend“. Insgesamt in Österreich sind es „nur“ 53 Prozent im Vergleich.

Was im burgenländischen Vergleich aber auch auffällt: Während österreichweit 40 Prozent generell der Gemeindepolitik vertrauen, sind es im Burgenland nur 23 Prozent. Hingegen ist das Vertrauen in die Landespolitik mit 38 Prozentpunkten am höchsten im Burgenland.

Seitens des Gemeindebundes sei das kein Widerspruch, da die Verwaltung in der Gemeinde oftmals als sperrig und kompliziert wahrgenommen werde, die Personen selbst aber überwiegend beliebt und vertrauenswürdig seien. Es kann aber auch daran liegen, dass immer mehr Arbeitsaufwand auf die Gemeinden „ausgelagert“ wird, der auf höheren Ebenen beschlossen wurde. Diese Tätigkeiten (wie etwa Förderanträge oder Ähnliches) führen dann in den Ortschaften für Verwirrung und/oder Überforderung, die dann der Gemeindepolitik zu Unrecht angelastet werden. Das bekommen natürlich oftmals auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ab, die aber durch persönlichen Einsatz und Gespräche vieles klarstellen können und dadurch auch hohes Vertrauen genießen.

Wenig überraschend ist bei der Studie das geringe Vertrauen in die Bundes- und Europa-Politik. Zum Teil verständlich, zum Teil ungerecht. Denn der Bund oder die EU machen ihre Arbeit nicht so schlecht, wie es in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Aber auch nicht so gut, wie die Politiker in Wien oder Brüssel es von sich selbst glauben. Am besten sieht man das an der klaglos gescheiterten Energiepolitik in Europa, wo die Bevölkerung jetzt die Zeche zahlen muss.