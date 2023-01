Burgenland als Nutznießer des „grünen“ Winters

Werbung

Irgendwie ist die Lage derzeit skurril: Auf der einen Seite erleben wir exorbitant hohe Strom- und Energiepreise, gleichzeitig verschonte uns der Wettergott bisher mit verhältnismäßig milden Temperaturen.

Diese Wetterlage wird uns auch fast täglich aus den Skigebieten präsentiert: Grüne Pisten mit einem weißen Streifen Kunstschnee, wo sich die Skifahrer ab Mittag, je näher man zum Tal kommt, meist nur noch auf einem braun-gatschigen Streifen sprichwörtlich ins Ziel retten - Profis ebenso wie Hobbyfahrer. Tourismusdirektor Didi Tunkel vergleicht die Situation – ganz ohne Schadenfreude – mit der Situation des Neusiedler Sees im Sommer. Damals gingen auch Bilder durch die (sozialen) Medien, wo ein Zustand vermittelt wurde, der zwar nicht zum Schönreden, aber bei Weitem nicht so verheerend war, wie die Bilder vermuten ließen. Touristen blieben teilweise aus oder stornierten, weil sie dachten, der See habe überhaupt kein Wasser mehr und man würde nur noch durch den Schlamm stapfen können. Dabei waren so gut wie alle Wasseraktivitäten möglich und auch genügend Wasser insgesamt im See vorhanden.

Nichtsdestotrotz besteht wegen des niedrigen Wasserstandes Handlungsbedarf und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat den See zur Chefsache erklärt und will heuer den Druck erhöhen, um eine raschere Lösung für einen „wassersicheren“ See zu erzielen.

Denn eines ist klar: Um langfristig eine stabile Tourismusregion zu sein, braucht es ein Ganzjahres-Angebot inklusive Neusiedler See. Gerade die voraussichtlich milderen Winter (heuer findet etwa der Saisonstart für die Radfahrer mit dem sogenannten „Anradeln“ im März so früh wie noch nie statt) spielen dem burgenländischen Tourismus in die Hände. Denn zum Wandern oder Radfahren im grünen Winter ist das Preis-Leistungsverhältnis innerhalb Österreichs wohl unschlagbar.