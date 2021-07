Mit dem Start des Festival-Sommers hat uns die burgenländische Normalität wieder. Man kann fast wieder alles ohne Masken machen und überall hingehen. Man muss nur geimpft, getestet oder genesen sein. Und auch wenn das Testen lästig ist, mit dem Selbsttest per Internet geht es in wenigen Minuten problemlos vonstatten.

Die Veranstalter der verschiedensten Events im Burgenland sind jedenfalls bestens vorbereitet. Beim Eintritt zeigt man neben der Eintrittskarte auch eines der „3 G“ und einen Lichtbild-Ausweis her und schon ist man dabei.

Volle Tribünen und tausende Menschen, die nebeneinander sitzen oder stehen und gemütlich plaudern und etwas trinken – zwar noch etwas ungewöhnlich, aber ein schöner Anblick und ein gutes Gefühl. Dies alles zu organisieren war für die Festivals und Veranstaltungen des Landes sicher ein riesiger organisatorischer Aufwand. Immerhin war noch vor rund einem Monat maximal die halbe Auslastung erlaubt. Die Kulturschaffenden des Landes haben mit der „Auferstehung“ dieser für das Burgenland so wichtigen Branche ein tolles Zeichen gesetzt: Die Angst vor der Pandemie darf bei aller Vorsicht abgelegt werden und wir „dürfen“ wieder das gesellschaftliche Miteinander aufleben lassen.

Der Festivalsommer gibt heuer ein besonders stimmiges Gesamtbild ab. Nicht nur die etablierten Festivals wie Mörbisch, St. Margarethen oder Kobersdorf, sondern auch die vielen anderen Events laden ein, das burgenländische Lebensgefühl zu inhalieren und den besonderen Flair in unserem Land zu genießen. 2021 ist nicht das Ende der Pandemie, sondern der Start zu einem neuen Höhenflug der zuletzt stagnierenden Festivalbranche.