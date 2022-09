Burgenland-Wahl wird das Gegenteil von Präsidentenwahl

Werbung

Nach der Tirol-Wahl stehen am Sonntag die burgenländischen Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am Programm. Zugegeben, beim Anteil an der österreichischen Gesamtbevölkerung und der sehr lokalen Wahl werden wir aus dem pannonischen Urnengang nicht die österreichische Bundespolitik abbilden können – aber ein weiteres Stimmungsbild vor der Bundespräsidenten-Wahl am 9. Oktober wird dennoch gezeichnet werden.

Bei der Tiroler Landtagswahl wurde zwar die schwarz-grüne Bundesregierung abgestraft, die SPÖ und die FPÖ konnten aber trotzdem nicht für eine Überraschung sorgen. ÖVP und Grüne bekamen den starken Rückenwind aus Wien zu spüren, während es vor allem für die SPÖ und FPÖ höchstens ein Wiener „Lüfterl“ gab. Innerhalb der SPÖ wurden die Kritiker von Pamela Rendi-Wagner wieder einmal bestätigt, dass sich die Zugkraft der Parteichefin mehr als in Grenzen hält.

Burgenlands SPÖ macht erst gar keinen Hehl daraus, dass sie auf Rückenwind aus Wien für die Wahlen am Sonntag verzichten kann. Hier ist Landeshauptmann Hans Peter Doskozil selbst in die Wahlkampf-Arena gestiegen. Auf der einen Seite mit einem gewissen Risiko bei Rückgängen „mitschuld“ zu sein, andererseits aber mit klaren Zugewinnen ein weiteres Signal an die Bundes-SPÖ zu senden – mit der Botschaft: „Doskozil weiß, wie man Wahlen gewinnt“.

Für die ÖVP stehen die Vorzeichen weniger optimal: Rückenwind vom Bund gibt es keinen und bei den Wahlen 2017 war der Hype rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz gerade am höchsten. So gesehen wären die ÖVP-Parteistrategen heuer mit einem Halten des Ergebnisses aus 2017 sicherlich schon sehr zufrieden.

Der Wahlsonntag im Burgenland wird zum reinen Duell Rot gegen Schwarz, andere Parteien spielen derzeit im Land kaum eine Rolle. Bei der Bundespräsidentenwahl eine Woche später wird es genau umgekehrt sein.