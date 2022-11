BVZ-Martini als Leistungsschau des Landes

Werbung

Die BVZ verleiht jedes Jahr anlässlich des Landesfeiertages den „Martini“-Preis für besondere Menschen, Institutionen oder Vereine im Burgenland. Angelehnt an unseren Landespatron, den Heiligen Martin, werden die Nominierten von einer unabhängigen, hochkarätigen Jury in fünf Kategorien gewählt. Die Preisträger sind eine Leistungsschau des Burgenlandes, die eindrucksvoll das riesige Potential des kleinsten Bundeslandes darstellen.

So gewann heuer das südburgenländische LED-Pionier-Unternehmen „Lumitech“ den Martini-Preis in der Kategorie Wirtschaft. Das in Jennersdorf ansässige Unternehmen mit Zweigstellen in Wien und der Schweiz gilt als Erfinder des warm-weißen LED-Lichtes und ist seit mittlerweile 25 Jahren weltweiter Branchenexperte. Seit heuer werden über die Tochterfirma „Kiteo“ auch waschechte burgenländische Beleuchtungskörper für Büros und Wohnräume produziert.

Im Bereich „Soziales Engagement“ ging Platz 1 an den Neusiedler „Behindertenförderverein“, wo behinderte Erwachsene in Tageswerkstätten und Wohnheimen betreut werden. Der Verein unterstützt die Menschen dabei, ihren Alltag zu meistern und so einerseits die Entwicklung und Selbstständigkeit zu fördern, aber um auch genauso die Eltern bzw. Familien zu entlasten. Vieles passiert dort ehrenamtlich und könnte in der Form von Land und Staat gar nicht abgedeckt werden. Der „Kultur“-Preis geht an die Jubiläums-Ausstellung auf Burg Schlaining mit Koordinator Norbert Darabos. Die Ausstellung übertraf nicht nur inhaltlich, sondern auch besuchermäßig alle Erwartungen.

Den Martini-Preis „Sport“ gewann Lena Grabowski mit ihrer Bronze-Medaille bei der Schwimm-Europameisterschaft. Und die Kategorie Zukunft sicherte sich die Mittelschule Purbach für ein Projekt, das den respektvollen Umgang miteinander im echten wie im sozialen Leben fördert – auch dafür kann es nicht genug Engagement geben.