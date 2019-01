Die neue Landesrätin Daniela Winkler von der SPÖ ist das, was man vielerorts als eine Vorzeigefrau bezeichnet: Gebildet, erfolgreich im Beruf, verheiratet, zwei Kinder, gesellschaftlich integriert und politisch interessiert. Und als Draufgabe ist ihr liebstes Hobby neben den Kindern das Backen und das Kochen. Winkler ist, wenn man so will, das Paradebeispiel für eine Bilderbuch-Karriere, deren Höhepunkt gerade in der Bestellung als neue Landesrätin für Familie und Bildung gipfelt.

Was BVZ-Leser schon länger wussten, wurde am Montag offiziell verkündet (wir hatten berichtet, siehe auch hier und unten). Winkler übernimmt nicht nur den frei werdenden Regierungssitz vom scheidenden Landeshauptmann Hans Niessl, sondern „erbt“ als Frauenkirchnerin auch den wichtigen Bezirk Neusiedl am See. Als eine ihrer wichtigsten Aufgaben sieht die künftige Familien-Landesrätin die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Die Vorzeige-Mama Winkler kann sich auf eine funktionierende Familie mit Unterstützung des Ehemannes verlassen. Natürlich hat die Neo-Landesrätin auch hart gearbeitet und persönlich viel Kraft aufgewendet, aber für viele Alleinerzieherinnen oder Eltern ohne Unterstützung der Großeltern wäre eine derartige bisherige Karriere wohl kaum möglich. Deshalb wartet hier noch viel Arbeit, um wirklich allen Frauen die gleichen Chancen zu bieten.

Der wichtigste Faktor ist dabei die Wahlfreiheit. Unterstützung muss es für jene Frauen (oder Männer) geben, die nach der Geburt eines Kindes rasch wieder in das Berufsleben einsteigen wollen. Aber, und das ist noch wichtiger: Es muss auch für jene leistbar sein, die zumindest bis zum Kindergarten bei ihren Kindern zu Hause bleiben wollen.