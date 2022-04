Das Burgenland zeigt gerade jetzt wieder sein wahres Bild

Werbung

In einem sind sich der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) einig: Der Krieg in der Ukraine darf uns nicht egal sein und wir müssen den Menschen in der Ukraine weiter helfen und Unterstützung leisten, wo es nur geht.

Karl Nehammer hat bei seinem ersten offiziellen Burgenland-Besuch als Bundeskanzler erneut seine Reise in die Ukraine und nach Moskau verteidigt. Nach dem Motto „Besser reden, als nichts zu tun“ erzählte er auch einige Details aus dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, wie Sie im dieswöchigen BVZ-Interview der Woche nachlesen können.

Burgenlands Landeshauptmann verkündete indes, dass die Hilfsmaßnahmen des Landes für die Ukraine weitergeführt werden. Hans Peter Doskozil war einer der ersten Politiker in Österreich, der aktive Unterstützung für die Ukrainerinnen und Ukrainer angeboten hatte und per Bus Flüchtende ins Burgenland in Sicherheit geholt hatte.

Ab sofort kann man in jedem Bezirk bei der Straßenmeisterei dringend benötigte Hilfsgüter abgeben, die dann gesammelt und direkt in die Ukraine gebracht werden. Zudem sollen auch medizinische Geräte und wichtige Medikamente seitens des Landes zur Verfügung gestellt werden. Der sonst eher hart gesottene Doskozil appelliert an die Bevölkerung das „humanitäre Bild des Burgenlandes“ zu zeigen. Zudem wurde auch ein eigenes Spendenkonto eingerichtet.

Neben dem Aufruf des Landeshauptmannes engagieren sich auch viele burgenländische Organisationen und Vereine, um das Leid der Menschen in der Ukraine etwas zu lindern. Was im Rahmen einer Hilfslieferung genau passiert, können Sie in der Reportage unseres BVZ-Redakteurs nachlesen, der zwei Tage lang eine Lieferung von Hilfsgütern aus dem Burgenland nach Lemberg begleitet hat - samt Freudentränen und Raketenalarm.

Interview der Woche „Sanktionen waren alternativlos“: Nehammer und Sagartz im Interview