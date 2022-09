Das kostbare Gut der Fairness

Werbung

Der Prozess in Graz gegen die Beteiligten am aufgedeckten Fußball-Wettskandal im Amateurbetrieb – es geht bis dato um 19 nachgewiesene Partien in Ostösterreich zwischen März 2019 und November 2021 – ist ein Kapitel einer schwelenden Thematik: der Manipulation von Spielen. Nicht das erste Mal wurde hier die Plattform der Sportwetten in betrügerischer Absicht bespielt. Am prominentesten in Erinnerung ist der Bundesliga-Wettskandal 2013 rund um die Ex-Profis Sanel Kuljic und Dominique Taboga. Noch ist zumindest öffentlich nicht klar, wie groß das aktuelle Ausmaß ist und inwieweit der Manipulationssumpf trockengelegt werden konnte.

Ermittlungen laufen im Hintergrund weiter, zuletzt tauchten gar neue Beweise auf. Ist das also tatsächlich nur die „Spitze des Eisbergs“, wie die Staatsanwaltschaft vor Gericht vermutet? Angst und Bange braucht einem trotzdem nicht sein, dass nun annähernd jede Partie im Unterhaus geschoben ist: Zu groß ist der gesamte Betrieb, zu viele Protagonisten sind mit besten Absichten am Werk, als dass die runde Kugel kollektiv faulig wird. Zu sehr liegt der überwiegenden Mehrheit ein sportlich ehrlicher Wettbewerb am Herzen. Deshalb das Thema nicht ernst zu nehmen, wäre aber fatal. Längst sind die Muster, etwa im gehobenen Amateurfußball, ähnlich.

Geldprobleme der Protagonisten, (zu) wenige berufliche Perspektiven, windige Netzwerke und ein chronischer Drang zum Wetten sind Brutstätten für das falsche Spiel und den vermeintlich leichten Gewinn. Hier sind auch die Vereine gefordert, im eigenen Betrieb künftig laufend ganz genau hinzusehen. Parallel zeigt der Prozess in Graz einmal mehr, wie durchorganisiert die Manipulation von Spielen sein kann – und dass hier längst kein Kavaliersdelikt mehr begangen wird. Er wird potenzielle Täter nicht davon abschrecken, das System weiter für betrügerische Zwecke zu nutzen. Er soll die Fußballfamilie aber stärken und noch mehr sensibilisieren. Zu wertvoll ist das Gut eines fairen Spiels.