Das Jahr 2019 war selten wie noch nie von der Politik geprägt. Leider in einer Sache besonders negativ. Stichwort: Ibiza.

Der FPÖ-Skandal rund um Ex-Parteichef HC Strache und Johann Gudenus hat auch große Auswirkungen auf das Burgenland. Immerhin wird das als Mitgrund genannt, dass wir am 26. Jänner vorzeitig und nicht wie vorgesehen Ende Mai 2020 den neuen Landtag wählen. Sehr zum Missfallen der Opposition.

Im Herbst wurde nur „leicht“ wahlgekämpft, über die Feiertage wollte und will niemand was von Politik wissen – oder zumindest nicht die breite Öffentlichkeit – und jetzt bleiben nur noch knapp vier Wochen Zeit für einen intensiven Wahlkampf. In so einer kurzen Zeit profitiert meist der amtierende „Machthaber“, da die anderen Parteien nur schwer ihre Themen nachhaltig an den Mann / an die Frau bringen können.

Dennoch wird auch die Liste Doskozil – SPÖ Burgenland noch sehr stark mobilisieren müssen, um ihr Wahlergebnis von 2015 zu halten. Während vor einem Jahr noch die absolute Mehrheit in greifbarer Nähe war, so würde man sich parteiintern am 26. Jänner bei jedem Plus auf gut burgenländisch „die Haxn ausfreuen“.

Denn die durch die Ibiza-Affäre ausgelösten Nationalratswahlen haben vor allem auch der ÖVP im Burgenland sehr gut getan. Während die Erfolge bei der EU-Wahl im Mai noch recht bescheiden aufgenommen wurden, so löste der Sieg von Sebastian Kurz auf Bundesebene fast schon eine Euphorie innerhalb der Funktionärsriege aus. Eine Euphorie, die es für die ÖVP im Jänner nun gilt, mitzunehmen, gleichzeitig aber auch die Erwartungshaltung nicht zu hoch werden zu lassen. Denn Landtagswahlen sind keine Bundeswahlen.