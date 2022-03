Das Rochaden-Problem

Sie kam überraschend, die Meldung am Dienstag, dass Stefan Fuhrmann als Sportlicher Leiter die Fußballakademie (AKA) Burgenland verlässt. Der seit 5. März 40-Jährige war erst im Sommer 2021 als neue Führungskraft im sportlichen Bereich angestellt worden. Fuhrmann fühlte sich, vereinfacht gesagt, im aktuellen Konstrukt der Landesakademie nicht mehr wohl, zog für sich die Reißleine in Bezug auf die Zukunft und sagt: „Zu viele Stimmen könnten sportliche Entscheidungen verwässern.“ Im Hintergrund läuft die Umsetzung der burgenländischen Sportstrategie, die Entstehung des Landessportzentrums Nord am Standort Mattersburg, der Optimierungsprozess für die Fußballakademie Burgenland. Es tut sich viel.

Blick zurück: BFV-Mann Hans Füzi, seit der Gründung 2009 am sportlichen Akademie-Ruder, zog sich Ende 2016 Richtung Fußballverband zurück. Im Jänner 2017 übernahm Franz Ponweiser, der im Juni 2019 dem Ruf des SV Mattersburg folgte und hausintern zu den Profis wechselte. Ihn beerbte Manuel Takacs im Juli 2019, der Ende 2020 die Akademie Richtung Oberösterreich zur LASK-Talenteschiene verließ. Nach einer interimistischen Übergangsphase mit dem Comeback von Füzi übernahm Stefan Fuhrmann im Juli 2021. Er zieht sich nun im März 2022 zurück. Ab dann ist der bisherige Athletikchef und Schulkoordinator Patrick Glavanics als Sportlicher Leiter am Zug. Der bald 40-Jährige war operativ in der Füzi-Interimszeit schon an der Spitze tätig, nun ist er offiziell bestellt.

Fakt ist: Seit über fünf Jahren bringt die Position des Sportlichen Leiters zu wenig Konstanz mit sich. Positiv betrachtet darf der Job als Karriere-Sprungbrett bewertet werden – siehe Ponweiser, siehe Takacs. Jeder für sich mag seinen Teil zu einer Entwicklung beigetragen haben. Für die Einrichtung selbst, für deren Außenwirkung und für den Beleg von qualitativer Kontinuität an der sportlichen Spitze sind die Rochaden in ihrer Häufigkeit allerdings längst ein echtes Problem.