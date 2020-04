Schadenfreude ist nicht angebracht und das falsche Wort in dem Zusammenhang: Aber Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wird mit seinem oft kritisierten Mindestlohn-Vorstoß und dem Wunsch nach „mehr Staat als privat“ gerade jetzt in Krisenzeiten bestätigt. Wobei es weniger darum geht, ob die Putzfrau und die Pflegekraft 1.700 Euro netto verdient, sondern welche Bereiche eigentlich der Staat oder das Land übernehmen sollte und welche Bereiche in der Privatwirtschaft besser angesiedelt sind.

Auch prominente Wirtschaftsvertreter wie der Industrielle Claus Raidl hatte zuletzt aufhorchen lassen, indem er staatlichen Beteiligungen durchaus etwas abgewinnen konnte.

Es soll wegen der Krise nicht alles verstaatlicht werden, aber die Diskussion muss jetzt geführt werden, wo es Sinn macht und wo wir dadurch für künftige Situationen noch besser gerüstet sein könnten. Der Zeitrahmen, wo echte Veränderungen stattfinden, ist nur sehr begrenzt. In fünf Monaten wird vom Corona-Virus kaum jemand mehr reden und die Gefahr, dass wir alle wieder in denselben „Trott“ zurückkehren, ist sehr groß.

Wichtig bei allen staatlichen Überlegungen ist allerdings die Transparenz. Zwei Gefahren lauern nämlich bei allen „mehr Staat als privat“-Tendenzen immer: Je mehr Aufgaben von der öffentlichen Hand übernommen werden, umso mehr steigt auch die Macht der Politik, Jobs zu vergeben. Und zudem wird mit Steuergeld, im Gegensatz zum privat erwirtschafteten Geld, oft ein lockerer Umgang gepflegt.

Denn unterm Strich zählt neben persönlicher Gesundheit nur eines: Das System soll uns Menschen dienen – nicht umgekehrt.