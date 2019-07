Nicht nur im Burgenland wird der Sommer für den Straßenbau genutzt. Wird hierzulande eifrig an wichtigen Infrastrukturprojekten wie etwa am Sicherheitsausbau auf der Burgenlandschnellstraße S31 zwischen Mattersburg und Weppersdorf/Markt St. Martin oder der Errichtung der Schnellstraße S7 im Landessüden gearbeitet, wird auch jenseits der Staatsgrenze in Ungarn eifrig planiert und asphaltiert.

Dort wird derzeit am hochrangigen Straßennetz im Grenzbereich gebaut – im Konkreten an der Umfahrung Sopron-Ost (). Dass aktuell auf ungarischer Seite auch die Straße zwischen Fertörakos und St. Margarethen für Erneuerungsarbeiten gesperrt ist, liefert in den burgenländischen Grenzgemeinden Stoff zum Grübeln, welchen Weg die Umfahrung auf ungarischem Staatsgebiet zur Grenze schlussendlich nehmen wird, welche Konsequenzen dies für einen Lückenschluss zur A3 haben könnte, etc. Mit offener Kommunikation und Information könnte man wohl die einen oder anderen Bedenken aus dem Weg räumen.

Schließlich arbeiten die Verantwortlichen im Land Burgenland ohnehin an der Lösung dieser Fragen, wird doch in dem Zusammenhang auf laufende Gespräche mit den zuständigen Stellen in Ungarn verwiesen. In Vergangenheit ist man damit zum Beispiel im Mittelburgenland bei der Verlängerung der S31 in Form der B61a gut gefahren. Noch heuer wird die Straße auf österreichischer Seite fertig, erst vor wenigen Wochen wurde im Beisein burgenländischer Vertreter der Grundstein für den Lückenschluss auf ungarischer Seite gelegt, der bis 2021 erfolgen soll. Durchs Reden kommen ja bekanntlich die Leute zusammen – hoffentlich also auch die Straße.