Fast 2.500 Lehrlinge gibt es derzeit im Burgenland. Das ist ein kleines aber feines Plus von 1,3 Prozent im Vergleich zu 2017. Diese Zahlen lassen die Hoffnung keimen, dass es mit den Handwerksberufen wieder aufwärts geht.

Denn heutzutage hört man von vielen Unternehmern vor allem eines: „Wir bekommen kein geeignetes Personal!“ Dies zieht sich fast durch alle Branchen. Für viele Betriebe ist bei uns oft der einzige Weg, um an geschultes Personal zu kommen, über die Grenze. Aber nicht weil etwa die ungarischen Arbeitnehmer günstiger oder besser sind. Im Burgenland gibt es einfach zu wenige. Die burgenländischen Unternehmer könnten im Moment weit mehr Mitarbeiter aufnehmen, als vorhanden sind.

Die Gründe, warum es am Markt immer weniger Facharbeiter gibt, sind vielschichtig. Zum einen war der Handwerksberuf oft nicht attraktiv genug. Vor allem für die Eltern. Sehr oft war es wichtig, dass die Kinder in die Schule gehen. „Hauptsache Matura“ war sehr oft das Motto. Dabei kann sich so mancher Handwerker in der heutigen Zeit eine goldene Nase verdienen, während viele Maturanten und Akademiker lange auf einen Traumjob warten müssen.

Da wäre es doch ein guter Ansatz, das Projekt „Lehre mit Matura“ noch mehr zu forcieren. Denn egal, ob man den Beruf eines Handwerkers ausüben oder später studieren gehen will – damit ist beides möglich. Überlegen sollten sich die Politik und Kammern daher auch den umgekehrten Weg: Ein Handwerker kann heutzutage von der Matura bis zum Studium alles im zweiten Bildungsweg erlangen. Ein Akademiker hingegen nur mit hohen finanziellen Abstrichen einen Handwerksberuf erlernen. Auch so könnte man dem Fachkräftemangel entgegentreten.