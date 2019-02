Ein Volltreffer fürs Burgenland! So lautete der Slogan für den ersten Wahlkampf von Landeshauptmann Hans Niessl im Jahr 2000. Damals startete der weitgehend unbekannte SPÖ-Klubobmann aus Frauenkirchen eine Marathon-Tour durch das gesamte Burgenland. Ziel war es, die Bekanntheit des ehemaligen Hauptschuldirektors zu steigern, um sich an einen letzten Strohhalm für die vorgezogenen Landtagswahlen – nach dem Rücktritt von Karl Stix (SPÖ) – klammern zu können.

Denn die Vorzeichen standen schlecht: Durch das Bank-Burgenland-Desaster rechneten viele mit dem Absturz der Sozialdemokraten und in der ÖVP wurden bereits Pläne geschmiedet, wie man das Land künftig unter einem schwarzen Landeschef regieren werde.

Hans Niessl bewies aber damals Kämpferqualitäten und spulte tatsächlich ein unglaubliches Pensum an Terminen und Auftritten herunter, wodurch er seine Bekanntheit innerhalb kürzester Zeit enorm steigerte und letztendlich der SPÖ bei der Wahl 2000 tatsächlich ein Plus von fast zwei Prozent bescherte. Danach wuchs nicht nur das Land in vielen Bereichen, sondern auch Hans Niessl selbst.

Der ehemalige Mann fürs Grobe in der SPÖ entwickelte sich über die Jahre zu einem echten Landesvater, der nicht immer, aber vor allem mit den Jahren immer öfter, die Parteibrille ablegte. Er versuchte über Parteigrenzen hinweg, das Burgenland besser zu machen und den Menschen zu mehr Wohlstand zu verhelfen. Was aber ganz besonders heraussticht: Die Burgenländer haben in der langen Ära Niessl ein gesundes Selbstbewusstsein in Österreich und Europa entwickelt – und das ist der eigentliche Volltreffer des scheidenden Landesvaters.