Der Heilige Martin würde sich wohl auch impfen lassen

Der Heilige Martin wird sicher schon des Öfteren den Kopf geschüttelt haben, ob der Entwicklungen in der heutigen Gesellschaft. Aber in Zeiten der Pandemie wird unser Landespatron wohl aus dem Staunen nicht mehr herauskommen.

Vor allem die Debatte um die Impfung nimmt teilweise immer skurrilere Ausmaße an. So scheint die Zahl der massiven Impfgegner scheinbar immer weniger zu werden und die Zahl der Impfungen steigt wieder. Das zeigten zuletzt die Zahlen im Land, als mittels Ankündigung der Impflotterie weitere 10.000 Menschen sich impfen ließen. Scheinbar ist vielen Menschen wichtiger, ein Auto zu gewinnen, als sich vorher schon Gedanken um die eigene Gesundheit oder die anderer Menschen zu machen.

Aber auch noch subtilere Gründe wurden angeführt, warum sich Menschen erst jetzt im November erstmals stechen lassen. Unserer Redakteure waren im ganzen Land unterwegs und fragten bei den Impftagen ohne Anmeldung bei den in der Schlange wartenden Menschen nach, warum sie sich denn nun doch impfen lassen. Und die Antworten hatten es teilweise in sich.

So begründete ein Pärchen den Schritt, sich im Landhaus impfen zu lassen, mit der Hoffnung, den Landeshauptmann persönlich treffen zu können. Andere wiederum hatten Zeit und ließen sich quasi aus Langeweile impfen. Den Gipfel der Kuriosität bildeten die Menschen, die die warmen Schnitzelsemmeln oder Würstel als Grund für die Immunisierung angaben.

Das Positive steht dennoch im Vordergrund. Mit einer Impfquote von über 80 Prozent stehen wir im Burgenland gut da und es spiegelt sich auch in der Spitalstatistik wider: Am Montag waren 46 Personen im Spital, im Vorjahr zur selben Zeit waren es fast doppelt so viele. Ob die Impfung also hilft? Der Heilige Martin würde dies wohl im Sinne der Gemeinschaft bejahen und die große Mehrheit im Land auch.