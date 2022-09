Der Weg liegt hoffentlich in der goldenen Mitte

Werbung

Die Gegensätze im Burgenland könnten konträrer nicht sein! Auf der einen Seite setzt uns die Krise und vor allem die Ungewissheit vor dem Herbst enorm zu. Die ersten Betriebe (Lenzing im Südburgenland) melden Kurzarbeit an, Handwerks- und Gastronomiebetriebe fürchten aufgrund der hohen Energiepreise eine regelrechte Flut an Insolvenzen und das Burgenland hat bereits über 300.000 Euro an Heizkostenzuschuss für besonders betroffene Familien auszahlen müssen, damit diese zumindest ihr tägliches Leben halbwegs bestreiten können.

Auf der anderen Seite startet das Burgenland mit dieser Woche eine große Wein-Offensive mit Österreichs Schauspiel-Aushängeschild Nicholas Ofczarek. Der Burgtheater-Star „spielt“ sich dabei durch die gesamte burgenländische Weinlandschaft und soll so noch mehr Lust auf das burgenländische Parade-Produkt machen. Außerdem wurde die Tennis-Akademie in Oberpullendorf offiziell eröffnet, wo rund um Dominic Thiems Vater Wolfgang und Tennis-Präsident Günther Kurz Burgenlands Tennistalente an die Europa- und Weltspitze herangeführt werden sollen.

Hinzu kommen im Burgenland der Ausbau der Fachkräfte-Offensive (eine Aktion von Land und WIFI) oder etwa die Eröffnung des Hotels „Galantha“ in Eisenstadt, das den Tourismus in der Landeshauptstadt beflügeln soll. Alles zusammen Projekte, die positiven Schwung in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben im Land bringen sollen.

Und das ist auch gut so. Gerade in Krisenzeiten darf man in keine Schockstarre verfallen, sondern muss auch die Flucht nach vorne antreten. Solche Projekte geben Mut und Hoffnung, dass es auch wieder aufwärts gehen wird. Denn die Wahrheit liegt vermutlich wie so oft in der goldenen Mitte: Es kommen keine rosigen Zeiten auf uns zu, aber auch keine völligen Horrorszenarien, wie gerade in den sozialen Medien gezeichnet werden.