Der zweckmäßige Schritt

Wie viele Auf- und Absteiger gibt es unter diesen und jenen Umständen? Längst gilt die Old-School-Kalkulation (einer rauf, ein bis zwei runter) nicht mehr, um den Fußballbetrieb in seiner Gesamtheit zu verstehen. Dabei geht es ja nur darum, die Ligen- und Klassen-Größen möglichst beizubehalten. Die sind aber nicht mehr so stark wie gewohnt, siehe Regionalliga Ost.

Ebreichsdorfs Rückzug 2020 in die Gebietsliga, das Aus der SVM-Amateure sowie der Abschied von Rapid II rauf in die 2. Bundesliga – dazu eine annullierte Meisterschaft ohne reguläre Auf- und Abstiege – beschnitten die dritthöchste Liga stark. Zwei Jahre später soll es ab Sommer wieder 16 Teams geben. Dieses Ziel wird, wenn von der 2. Bundesliga kein Vertreter der Ostregion runter muss, laut Beschluss so erreicht, dass es keinen Absteiger gibt. Die Meister der darunter liegenden Landesligen aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland steigen aber natürlich auf.

Um wiederum die 15er-Burgenlandliga planmäßig auf 16 aufzustocken, gibt es laut Auf- und Abstiegsregeln des Verbands neben den Aufsteigern aus den drei 2. Ligen möglichst wenige Absteiger, Stand jetzt nur einen. Diese Kettenreaktion treibt bei den weiteren Auf- und Abstiegsszenarien in den Gruppen Nord, Mitte und Süd skurrile Blüten – mancherorts gibt es gar drei Aufsteiger, wenn von oben kein Burgenlandligist in die jeweilige Gruppe absteigt. Denn das System orientiert sich nach vorgegebenen idealen Ligengrößen, etwa 16 in der Burgenlandliga oder 16 in der 2. Liga Mitte und Süd.

Das dafür nötige Auffüllen erfolgt von oben weg, als Folge spült es mehr Klubs aus den unteren Regionen hinauf. Übrig bleibt ein ausgedünnter Unterbau, der schon durch Rückzüge und Spielbetriebseinstellungen geschwächt ist. Einfach wäre, für die 1. und 2. Klassen neue innovative Ligenformate zu fordern. Ohne praktikable Vorschläge ist das aber billig. Realistischer ist eine ausgeglichenere Aufteilung der Ligenstärken – liest sich nicht attraktiv, wäre aber zweckmäßig.