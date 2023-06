Doskozil drückt aufs Tempo, ÖVP will Absolute brechen

Die Ansage von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil („Werde mich nicht ändern“) sehen seine Gegner als Drohung, seine Anhänger mit Freude. Mit Sicherheit kann man sich im Burgenland auf eine politisch spannende Zeit bis zur nächsten Landtagswahl im Jänner 2025 einstellen.

In seinem ersten Interview nach dem SPÖ-Wahl-Fiasko zeigt sich der Landeschef betont gelassen und mit viel Tatendrang. Mit Sicherheit hatte er sich im Rennen um den SPÖ-Chefsessel ein anderes Ergebnis erwartet. Ganz zu schweigen von dem hollywoodreifen Finale in Linz und dem Bekanntwerden der Auszählungspanne. Dass er seinen „Lebenstraum“, SPÖ-Bundesvorsitzender, nur zwei Tage genießen konnte, hat ihn geschmerzt und selbst seine härtesten Kritiker hatten ihm diese Demütigung so wohl nicht gewünscht.

Trübsal blasen und in Selbstmitleid versinken ist aber nicht (mehr) angesagt. Im Gegenteil: Wer Hans Peter Doskozil kennt, weiß, dass jetzt die Schlagzahl wohl weiter erhöht wird. Die Beamten in der Landesregierung und die Mitarbeiter der Landesholding werden wohl schon in Alarmbereitschaft sein, ob der vielen Projekte, die in den nächsten Wochen und Monaten auf sie zukommen werden.

Die Opposition bereitet sich ebenfalls auf die kommenden Landtagswahlen vor. ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz hat bereits angekündigt, sich als EU-Abgeordneter zurückzuziehen, um zu 100 Prozent für das Burgenland da zu sein. Er hat in seiner „Burgenland-Rede“ auch eines klar gemacht: Oberstes Ziel der ÖVP ist das Brechen der absoluten SPÖ-Mehrheit und Landeshauptmann Doskozil steht im Mittelpunkt der politischen Kritik.

Für die ÖVP wird es eine schwierige Gratwanderung: Sich nur auf eine Person „einzuschießen“ ohne der Bevölkerung ein klares inhaltliches Konzept zu vermitteln, hat politisch noch selten zum Erfolg geführt. Noch dazu, wenn die Grünen und die FPÖ sich dazu gesellen und den Wahlkampf wieder zum „Alle gegen einen“-Kampf hochstilisieren, profitiert vor allem der „Erste“. Und jede Kritik am Landeschef bringt ihm gleichzeitig auch mediale Aufmerksamkeit. Nachzulesen bei der Landtagswahl 2020 („SPÖ-Absolute“) oder bei der Nationalratswahl 2017, als Sebastian Kurz mit 37 Prozent die ÖVP auf Platz 1 führte.