Die Feuerwehr ist auch da, wenn es nicht brennt

„So sind wir“ - wenn es um Hilfe und Zusammenhalt geht, sind die Burgenländer immer ganz vorne dabei. So auch in der derzeitigen Kriegssituation in der Ukraine, wo tausende freiwillige Helfer im ganzen Land Spenden zusammentragen, um ein wenig Leid der Menschen auf der Flucht und im Krisengebiet zu lindern.

Angefangen von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics, die sich vergangenes Wochenende in der Nähe der ukrainischen Grenze selbst ein Bild von der Situation machen wollten. Daraus resultiert, dass das Land aktiv 500 Flüchtlinge aus der Region in Sicherheit bringen wird. Ebenso Ewald Tatar, der nicht nur in der Pandemiezeit großes Kämpferherz bewiesen hat, sondern spontan ein Benefiz-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion organisiert, wo garantiert in einem vollen Haus ganz viele Spendengelder für Menschen aus und in der Ukraine zusammenkommen werden. So „nebenbei“ hatte Tatar schon im Vorfeld die Halle am Gelände des Nova Rocks in Nickelsdorf für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt.

Neben den bekannten Personen engagieren sich aber in allen Regionen des Landes Menschen, um zu helfen. Beeindruckend auch wieder einmal der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr im Burgenland. Mit welcher Selbstverständlichkeit und Optimismus hier die Kameraden am Wochenende 1277 Paletten mit Hilfsgütern organisiert und verfrachtet haben, ist eigentlich unfassbar. Knapp 2000 Männer und Frauen stellten innerhalb kürzester Zeit eine der größten Sammelaktionen in Burgenlands Geschichte auf die Beine – und das alles auf Kosten ihrer Freizeit und natürlich kostenlos.

Deshalb kann man sich bei jedem Einzelnen nur ganz besonders bedanken. Gerade in dieser schwierigen Phase ist es unbezahlbar, wenn es Menschen gibt, auf die man sich Tag und Nacht verlassen kann. Das gibt der Bevölkerung bestimmt Hoffnung und Mut für die nächste Zeit.