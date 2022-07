Die Gemeindepolitik und die Sicherheit vor der Haustür

Werbung

Die Zeit der Sommerfeste ist wohl auch die Zeit, in der die Gemeindepolitik keine große Angst mehr vor einem Frühstart in den Wahlkampf haben muss. Auch wenn die Wählerinnen und Wähler entweder noch in Urlaubsstimmung sind und nicht so richtig aufnahmebereit für kommunalen Wettbewerb und kleine Sticheleien im unmittelbaren Umfeld – oder den Kopf mit Krisen, Krieg und Teuerung überhaupt ganz woanders haben.

Kurz und gut: Die Gemeinderatswahlen am 2. Oktober beschäftigen derzeit vorrangig die Parteien selbst. Nur mehr eine Woche bleibt den letzten Kandidatinnen und Kandidaten für den Antritt, denn spätestens um 13 Uhr am 5. August müssen die Listen abgegeben sein. Etwaige Überraschungen sollten also noch schnell aus dem Hut gezaubert werden.

Und dann geht’s erst so richtig los: Im August wird der Wahlkampf an Fahrt aufnehmen, bis zum September wird er vielleicht auch jene erreichen, die sich politisch sonst eher zurückhaltend geben. Die Kommunalpolitik gilt ja nicht umsonst als die Königsdisziplin, weil sie vor der eigenen Haustür stattfindet – sowohl für die Wählerschaft als auch für die Kandidatinnen und Kandidaten.

Und jetzt gilt es die richtigen Themen zu finden, einerseits besonnen zu agieren, andererseits originell zu sein. Oder – aus Sicht der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister – finanzielle Sorgfalt zu geloben und doch reihenweise neue Projekte zu präsentieren. Denn dass gebaut und investiert wird, das wollen trotzdem alle …

Aufgaben, um die aktuelle und künftige Gemeindepolitikerinnen und -politiker nicht zu beneiden sind (weshalb sie auch immer schwerer zu finden sind). Und doch gibt es viele, die sich die Tücken des Wahlkampfs und die Herausforderungen der Kommunalpolitik „antun“. Denn es braucht nicht nur ein Händchen für die Themen, es braucht auch Leidenschaft und Gespür für die echten Anliegen der Menschen. Gerade in unsicheren Zeiten.