Die Impfpflicht kann der Rohrkrepierer 2022 werden

Das Burgenland hat eine Impfquote von über 80 Prozent und bereits 60 Prozent sind mit dem 3. Stich versorgt – also auf Neudeutsch: geboostert. Das alles geschah im Prinzip noch vor Inkrafttreten der Impfpflicht.

Diese Maßnahme stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Einige Länder haben die Pflicht mittlerweile zurückgenommen, in Österreich herrscht irgendwie noch Ruhe vor dem Sturm. Debattiert wird einerseits über die Sinnhaftigkeit mitten in der vierten Welle, deren Höhepunkt inzwischen erreicht scheint. Außerdem wird auch wieder auf typisch österreichisch die Möglichkeit des „Durchschlenderns“ forciert. Hart exekutiert scheint es ob des öffentlichen Drucks derzeit nämlich nicht zu werden.

Jeder, der sich bis jetzt nicht impfen hat lassen, wird auch die Impfpflicht so lange wie möglich umgehen. Die Meisten spekulieren nämlich damit, dass sie ja sowieso nicht kontrolliert werden. Und selbst wenn man bei einer Standard-Polizeikontrolle erwischt wird, hat man zunächst „nur“ mit 600 Euro Verwaltungsstrafe zu rechnen.

Im Vergleich: Würde man anstelle der Impfpflicht die PCR-Tests kostenpflichtig machen, käme eine durchschnittliche Familie (ungeimpft) auf rund 200 bis 250 Euro pro Woche nur fürs „Freitesten“. Also rund 1000 Euro pro Monat und 12.000 Euro pro Jahr.

Mit der halbherzigen Impfpflicht verärgert man nicht nur die Ungeimpften, sondern auch die Geimpften, die sich nicht nur für die eigene Gesundheit, sondern auch zum Eindämmen der Pandemie haben immunisieren lassen.

Wer sich absolut nicht impfen lassen will, wird es „ewig“ hinauszögern (können). Passiert das, war der gesamte Aufwand für die Impfpflicht umsonst. Somit bleibt nur die Hoffnung, dass die jetzige Anzahl der Impfwilligen doch ausreichend ist, um die Pandemie und das Corona-Virus dauerhaft in die Schranken zu weisen.