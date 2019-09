Die Parteien befinden sich auf den letzten Metern im Wahlkampf-Finish! Diese Woche ist noch bis Sonntag geprägt von Fernsehduellen und Wahlkampfauftritten im ganzen Land. Für die Spitzenkandidaten gilt es jetzt noch die letzten Kräfte zu mobilisieren, um noch die eine oder andere unentschlossene Wählerschicht anzusprechen.

Der Nationalratswahlkampf ist stets – und in der heutigen Zeit immer mehr – auf den jeweiligen Spitzenkandidaten zugeschnitten. Kaum jemand denkt daran, dass das Volk nach den Grundsätzen der Nationalrats-Wahlordnung 183 Abgeordnete wählt. Dominiert wird der Wahlkampf von der sogenannten Elefantenrunde – die regionalen Kandidaten gehen meistens unter. In unserer repräsentativen Demokratie sollten eigentlich unsere Volksvertreter gewählt werden, aus möglichst allen beruflichen und sozialen Schichten. Davon sind wir weit entfernt. Meist wählen wir Berufspolitiker, die im besten Fall nebenbei irgendwo im Berufsleben stehen. Und: Die meisten regionalen Politiker „predigen“ nur nach, was ihnen von oben verordnet wird.

Deshalb muss man auch das Wahlergebnis kommenden Sonntag im Burgenland unter diesem Aspekt sehen: Die Erfolge oder Misserfolge beruhen nicht auf den heimischen Kandidaten, sondern auf der Strahlkraft der bundesweiten Spitzenkandidaten. Natürlich werden die Wahlsieger ihren persönlichen Einsatz in den Mittelpunkt stellen und die Verlierer die Schuld auf den „Bund“ schieben. Einzige Ausnahme: Norbert Hofer. Der FPÖ-Chef ist nicht nur österreichischer, sondern auch burgenländischer Spitzenkandidat und somit sowohl im Bund als auch im Land für Sieg oder Niederlage am Sonntag verantwortlich.