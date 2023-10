Die Lage ist schlecht, aber nicht aussichtslos

Österreich wird im kommenden Jahr ein Defizit von rund 2,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes machen. Von der EU sind drei Prozent pro Jahr „erlaubt“. Im Frühjahr hatte man noch positiver mit „nur“ 1,6 Prozent gerechnet, aber die leichte Rezession verschlechtert jetzt die Ausgangslage.

Während diese relativen Zahlen noch überschaubare Ausmaße annehmen, so zeigen die absoluten Zahlen Dimensionen, die für die Bevölkerung kaum greifbar sind: Der Staat wird im kommenden Jahr um rund 20 Milliarden Euro mehr ausgeben als einnehmen. Und um auch die Milliarden, mit denen in der Bundespolitik oft herumjongliert wird, besser einzuordnen, folgender Vergleich: Rechnet man eine Million Sekunden in Tage um, so kommt man auf rund 11,5 Tage, aber eine Milliarde Sekunde entsprechen rund 32 (!) Jahren.

Dieser Vergleich soll einfach bewusstmachen, um welche Dimensionen es geht, wenn ein „paar“ Millionen oder Milliarden im Budget fehlen. Am besten konnte der ehemalige Finanzminister Karl-Heinz Grasser die Budgets schönreden, indem der den Begriff „Null-Defizit“ in die politische Arena warf. Durch diesen Begriff entstand der Eindruck in vielen Teilen der Bevölkerung, dass es im Land keine Schulden mehr gibt.

Dass die Lage im Land nicht besonders ist und dass sich vieles auf gut burgenländisch „hint‘ und vorn‘“ nicht mehr ausgeht, spürt man in der Bevölkerung schon seit längerem. Bereits im Sommer berichteten im Burgenland viele Unternehmer von leeren Auftragsbüchern im Herbst und schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Für die Arbeitnehmer sind die gestiegenen Lebenserhaltungskosten im Bereich Wohnen und Haushalt hinzugekommen und die unsichere Lage in der Ukraine und dem Nahen Osten drücken zusätzlich die Stimmung. Ein Mix, der für eine zusätzliche Abwärtsspirale sorgt.

Die Pandemie, die Teuerungen und die Kriege sorgen seit mittlerweile fast vier Jahren für eine Art durchgehenden Ausnahmezustand - überall sehnen sich die Menschen nach „Normalisierung“, um wieder etwas durchschnaufen zu können. Das ist zwar unmittelbar nicht in Sicht, aber zumindest gibt es laut Wirtschaftsforschungsinstituten ein kleines Licht am Ende des Tunnels: Im Laufe des nächsten Jahres sollte sich die Lage stabilisieren und das Pendel wieder in die positive Richtung ausschlagen. Und bei allen Widrigkeiten sollten man eines trotzdem nie vergessen: In Österreich und im Burgenland geht es uns weltweit gesehen den Umständen entsprechend zum Glück dennoch halbwegs gut!