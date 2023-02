Die Leichtigkeit des Faschings hat vielen wieder gutgetan

Werbung

Die Faschings-Feierlichkeiten waren im Burgenland heuer besonders ausgelassen. Man hat vielen Menschen angemerkt, dass die Leichtigkeit schon lange gefehlt hatte. Wen wundert es auch. Nach über zwei Jahren Pandemie mit starken gesellschaftlichen Einschränkungen, den enormen Teuerungen und dem brutalen Ukraine-Krieg vor unserer Haustür ist ein unbeschwertes Leben in der heutigen Zeit nicht (leicht) möglich.

Die Feierlichkeiten im ganzen Land haben gezeigt, dass die Gemeinschaft funktioniert und gerade im Burgenland die Menschen aufeinander zugehen – und wir im Burgenland trotz aller Widrigkeiten, die das Leben einem beschert, nicht vergessen, auch das Leben zu feiern und zu genießen.

Wie gut es uns geht, sieht man hunderte Kilometer weiter: Gerade am Jahrestag der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 darf der Krieg nicht zur Gewohnheit werden. Nach der anfangs großen Hilfswelle aus dem Burgenland, wo auch nach wie vor zahlreiche Kriegsflüchtlinge leben, gehören die Meldungen aus der Ukraine mittlerweile zum Alltag. Gerade deshalb dürfen wir es nicht als selbstverständlich ansehen, dass wir nach wie vor in einem so sicheren Land wie Österreich – und da speziell im Burgenland – leben.

Nach der Faschingszeit beginnt die Fastenzeit. Ob für gläubige oder weniger gläubige Menschen sind die Tage bis Ostern eine gute Gelegenheit, vor allem auf die positiven Seiten des Lebens zu blicken und auch zu reflektieren. Der Verzicht (ob Alkohol, Süßigkeiten oder soziale Medien) in der Fastenzeit soll ja vor Augen führen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das sind meist nie materielle Dinge, die sowieso schon im Überfluss vorhanden sind. Denn sowohl für das körperliche als auch geistige Wohlbefinden sind Beziehungen (Partnerschaft, Familie und Freunde) ein ganz wichtiger Faktor. Diese mehr zu pflegen, ist auch ein wichtiger und nachhaltiger Aspekt der Fastenzeit.