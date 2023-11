Die Lohnschere schließt sich, aber sie schließt sich langsam

Der Mindestlohn hat sich von anfangs 1.700 Euro aufgrund der Inflation bereits in Richtung 2.000 Euro bewegt. Und der Equal Pay Day, der symbolisch jenen Tag markiert, an dem die Männer bereits das weibliche Durchschnitts-Jahresgehalt verdient haben, rückt nur sehr langsam Richtung Jahresende.

Diese beiden Parameter gehören in Gehaltsfragen zusammen, und dann auch wieder nicht. Denn im Fall der Gender Pay Gap – also beim eklatanten Unterschied in den Gehältern – geht es nicht (nur) um den unteren, den Mindest-Bereich der Tabelle, sondern um die nach oben offene Skala.

Die Zahlen belegen, dass Frauen in Österreich für die gleiche Arbeit im Schnitt um 16,9 Prozent weniger verdienen als Männer; im Burgenland sind es immerhin noch 15,8 Prozent weniger. Ein Unterschied, der trotz Mindestlohn (der derzeit ja nur im Umfeld des Landes und einiger Gemeinden bezahlt wird) und klarem Gehaltsschema so nicht akzeptabel ist.

Entsprechend kämpferisch geben sich die Frauenbewegungen der Parteien und die Gewerkschaft alljährlich zwischen Ende Oktober und Anfang November. Die schrittweise Angleichung der Gehälter haben sämtliche Forderungen gemeinsam. Unter anderem hofft man auf eine EU-Richtlinie zur Einkommensgerechtigkeit, die heuer im Frühjahr beschlossen wurde: Wie diese in der Praxis umgesetzt und in der Geldbörse landen wird, das zeigt sich erst in Jahren.

Und es geht nicht nur im Moment um den gerechten Lohn – es geht am Ende um die Pensionen, die aus diesen niedrigen Löhnen resultieren. Der Equal Pension Day, an dem Männer bereits so viel Pension erhalten haben, wie Frauen erst bis Jahresende, ist heuer auf den 4. August gefallen. Das sagt schon viel aus.

Zugleich soll den Männern an sich ja auch nicht der wohlverdiente Lohn abgesprochen werden. Die Gender-Gerechtigkeit ist in dem Fall das Stichwort. Dafür muss die Politik sorgen, die Sozialpartner sind gefragt, letztlich die Gesellschaft.

Die Lohnschere schließt sich, aber sie schließt sich nur sehr langsam. Und die Frage hängt zu guter Letzt unmittelbar mit einer Tatsache zusammen, die nach wie vor als gegeben gilt: Bei der Besetzung von Spitzenpositionen muss im Grunde jede Branche ganz einfach „weiblicher“ werden.