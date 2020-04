Endlich stehen uns mit dem 1. Mai auch die ersten größeren Lockerungen ins Haus. In den vergangenen Tagen hat man die Vorfreude in der Bevölkerung schon bemerkt. So wie man zu Beginn der Krise schon Tage vor dem offiziellen „Lockdown“ feststellen konnte, wie sich die Menschen regelrecht einbunkerten, so merkt man jetzt allerorts, wie sich die Straßen langsam füllen. Im Radio hörte man auch erstmals seit Wochen wieder von Staus auf den Straßen.

Und mit den ersten Lockerungen kommen jetzt auch wieder die Besserwisser ins Spiel. So waren vor der Krise die Internetforen mit Verschwörungstheorien voll. Die Regierung würde uns alles verheimlichen und der Virus sei viel gefährlicher als man uns sagt und es werde ein schlimmes Ende nehmen. Jetzt vermehren sich die kritischen Stimmen, dass die Regierung alle Maßnahmen nur deshalb setzt, um uns zu kontrollieren und zu steuern.

Hier muss jeder für sich die Wahrheit finden. Eines kann man aber zurecht behaupten: Die Regierung hat uns mit zum Teil strengen Auflagen gut durch diese Krise geführt. Und dass wir alle mit so wenigen Infizierten dastehen, ist einerseits den strikten Vorgaben der Regierung, aber noch viel mehr der Bevölkerung zu verdanken: Nur weil sich die überwiegende Mehrheit der Menschen so vorbildhaft verhalten hat, sind etwa im Burgenland bisher nur 312 Personen positiv getestet und von denen bereits 242 wieder gesund.

Trotz aller Euphorie gilt: Abstand halten. Wer dies missachtet, verhält sich ähnlich wie ein betrunkener Autofahrer. Wenn ihm was passiert, könnte man noch sagen: selber schuld. Aber er gefährdet ja nicht nur sich selbst, sondern vor allem Unschuldige.