Christian Sagartz wird am Freitag offiziell zum Landesparteiobmann der ÖVP im Burgenland gewählt. Der 40-jährige Pöttschinger ist seit vielen Jahren im Führungskreis der ÖVP, mit dieser Woche übernimmt er auch am Papier das alleinige Zepter der größten Oppositionspartei im Land in die Hand. Sagartz führt die ÖVP zwar schon seit Februar 2020, aber bisher „nur“ geschäftsführend ohne Legitimation durch eine Wahl.

Wer den Politprofi kennt, kann davon ausgehen, dass er am Landesparteitag mit einer satten Mehrheit ausgestattet wird. Leicht wird es der Neo-Obmann nicht haben: Die ÖVP hat bei der absoluten Mehrheit und dem Tempo von SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bislang noch nicht viel ausrichten können. Sagartz selbst musste parteiintern Kritik einstecken, dass er als EU-Abgeordneter nicht im Landtag vertreten ist und daher im wichtigsten Gremium des Landes nicht aktiv handeln kann, um der Partei deutlich seinen Stempel aufzudrücken. Es ist eben was anderes, wenn der Chef im Landtag selbst auftritt oder er nur seine Vertreter in den Ring schicken kann.

Auch der mächtige Wirtschaftskammer-Präsident Peter Nemeth ist mit der Tatsache, wie er im jüngsten BVZ-Interview verrät, nicht gerade glücklich. Außerdem legte er die Latte für Sagartz für die nächste Landtagswahl gleich sehr hoch: Die ÖVP müsse auf jeden Fall auf das Niveau der Nationalratswahlen kommen. Was in Zahlen einen Zugewinn von rund sechs Prozent bedeutet.

Um das zu erreichen, muss Sa-gartz am Freitag bei seiner Wahl ein deutliches Zeichen des Rückhalts in der Partei bekommen und gleichzeitig muss die ÖVP Themen besetzen, damit die Bevölkerung weiß, wofür sie überhaupt steht.