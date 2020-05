Jetzt schon an den Urlaub zu denken, das fällt so Manchem nach den vergangenen Wochen, angesichts der nach wie vor allgegenwärtigen Ausnahmesituation und der mehr als nur ungewissen Zukunftsprognosen wohl schwer. Wieder anderen kann es nicht schnell genug gehen, bringt die Aussicht auf eine Auszeit doch ein Stück der so sehr ersehnten Normalität mit sich.

Nicht nur im „neuen“ Alltag, auch bei vermeintlich nebensächlichen Fragen wie der Urlaubsplanung ist derzeit der vielzitierte Hausverstand angesagt. Der Weg wird realistischerweise nicht allzu weit führen – sei es aufgrund der zu erwartenden Reisebeschränkungen oder aufgrund der eigenen Zurückhaltung.

Dass „Urlaub daheim“ hoch im Kurs steht, liegt nicht nur für Touristiker auf der Hand. Dass das Burgenland im heuer besonders ausgeprägten Wettlauf um den sogenannten Inlandsgast sehr gute Karten hat, ist dabei mehr als nur Zweckoptimismus. Gesundheit, Genuss, Natur und Erholung sind in Zeiten wie diesen gefragter denn je. Schon in den kommenden Wochen und Monaten wird sich zeigen, ob und in welcher Form die Imagewerbung Früchte trägt. Die Motivation im heimischen Tourismus ist trotz schwieriger Ausgangslage jedenfalls groß, ebenso der Zusammenhalt.

Die Voraussetzung ist jedoch, dass die Entwicklung der Corona-Infektionen – wie es die Statistik rein in Zahlen umschreibt – „stabil“ bleibt. Ein Faktor, der bis zu einem gewissen Grad unberechenbar bleibt. Doch wie bereits seit Beginn der Krise betont wird, liegt deren Entwicklung vor allem auch in unserer Hand. Die Sehnsucht nach Normalität sollte also auch im Alltag den besagten Hausverstand nicht verdrängen …