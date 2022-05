Die Wahrnehmungs-Korrektur

Werbung

An dieser Stelle wurde vor zwei Wochen der holprige Start von Gerhard Milletich als Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes thematisiert. Fazit: Der bei der Kampfabstimmung des ÖFB-Wahlausschusses nicht einstimmig gewählte Parndorfer braucht öffentlichkeitswirksame Ergebnisse. Milletich stand beim Amtsantritt im Herbst gleich voll im öffentlichen Fokus. Die Teamchef-Personalie Franco Foda schleppte sich durch die schwache WM-Quali und die parallel bestehende Play-off-Hintertür als Nations-League-Gruppensieger. Zudem befeuerten kolportierte Spannungen im von den Landespräsidenten dominierten Präsidium das Bild eines wackeligen ÖFB-Gebildes.

Mittlerweile ist die sportliche WM-Quali-Tür durch das 1:2 in Wales zu, Teamchef Foda nicht mehr im Amt und mit Ralf Rangnick wurde ein international angesehener Experte geholt. Pressing, Attraktivität, „Red Bull“-Fußball, der Trend der Zeit soll sich aufgrund seiner Philosophie künftig auf Nationalteam-Ebene entfalten. Die Mixtur ist öffentlichkeitswirksam, die Reaktionen sind positiv. Wie lange es dauern wird, diese DNA automatisiert abrufen zu können, ob es bei aller Qualität tatsächlich durch die Bank genügend österreichische Spielertypen zur Umsetzung gibt, wie sehr sich in weiterer Folge ein praktizierter Spielstil als Schablone auch auf Nachwuchsebene etabliert, um fußballerisch identitätsstiftend zu sein – einige Facetten der Bestellung des neuen Teamchefs werden wohl Zeit und Geduld benötigen. Ein pragmatischer Zugang, dass nicht jedes Länderspiel ab sofort zum Kantersieg mutieren wird, wäre auch kein Nachteil.

Und dennoch erfordert das schnelllebige Fußballgeschäft möglichst rasch Erfolg. Dieses Spannungsfeld wird alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Somit steht Rangnick mit seiner Arbeit nun öffentlich an vorderster Front in der ersten ÖFB-Reihe. Gerhard Milletich rückt, wie sich das für einen ÖFB-Präsidenten gehört, wieder mehr in den Hintergrund. Das ist auch eine wichtige Wahrnehmungs-Korrektur.