76 Prozent der Burgenländer würden im Moment Hans Peter Doskozil direkt zum Landeshauptmann wählen. Auch wenn dieser Wert ein theoretischer ist, da der Landeshauptmann vom Landtag gewählt wird, so ist er dennoch ein sehr beachtlicher. Zudem haben 71 Prozent eine gute Meinung von Doskozil als Politiker – ebenfalls ein Spitzenwert.

Doskozils Gegenkandidaten der ÖVP, FPÖ und Grünen kämen gemeinsam auf gerade mal ein Drittel der Zustimmung des Landeschefs. Dies besagt die jüngste Meinungsumfrage Peter Hajeks im Auftrag der SPÖ. Selbst wenn man die Schwankungsbreite abzieht, so ist der Trend eindeutig: Hans Peter Doskozil regiert das Land weiter mit einer ungefährdeten absoluten Mehrheit und ist ohne Gegner auf weiter Flur.

Der Opposition müsste das zu denken geben: Mit der bisherigen Linie konnte man weder Doskozil noch der SPÖ das Wasser reichen. Der Abstand wurde sogar größer.

Viele werden sich jetzt darauf berufen, die Studie sei ja von der SPÖ selbst beauftragt worden. Aber zu hoffen, die SPÖ liege in Wirklichkeit doch schlechter und die anderen Parteien seien sowieso viel besser dran, wäre ein fataler Trugschluss. Zum einen ist Hajek ein seriöser Meinungsforscher und zum anderen kann man vielleicht mit gefinkelten Fragestellungen in Sachthemen „gewünschtere“ Antworten bekommen. Wenn es aber um Fragen nach Personen oder Parteien geht, gibt es keine Missverständnisse. Hier sprechen die Zahlen für sich und in dem Fall klar für Hans Peter Doskozil und seine SPÖ.

So gesehen werden die Oppositionsparteien ihren Stil ändern müssen oder hoffen, dass es den Landeschef doch irgendwann mal in die Bundeshauptstadt zieht.