Man stelle sich vor, Landeshauptmann Hans Niessl präsentiert ein neues Parteiprogramm für die SPÖ Burgenland und Landesrat Norbert Darabos kritisiert es öffentlich. Man kann sich vorstellen, dass die Karriere eines Norbert Darabos nicht von langer Dauer sein würde – zumindest nicht in der burgenländischen SPÖ. Es könnte aber natürlich auch sein, dass Darabos dies aus Kalkül heraus gemacht hätte, weil er der Meinung sei, der Parteichef müsse ausgetauscht werden.

So ähnlich läuft es derzeit auf Bundesebene bei der SPÖ ab. Die Aussagen von Landesrat Hans Peter Doskozil zum neuen Parteiprogramm von Bundesvorsitzendem Christian Kern „passieren“ nicht einfach so. Wenn Kern und Doskozil, so wie immer behauptet wird, ein freundschaftliches Verhältnis hätten, wäre es gar nicht so weit gekommen. Weder hätte Kern öffentlich den Fokus rein auf das Thema Klimaschutz gerichtet, noch wäre von Doskozil Kritik geübt worden.

Jeder Politik-Insider weiß, wie es um ein Verhältnis zweier Politiker bestellt sein muss, wenn nicht einmal in der Öffentlichkeit der Schein von Einigkeit gewahrt bleibt.

Auch wenn jetzt Landeshauptmann Hans Niessl und sein Wiener Kollege Michael Ludwig um Schadensbegrenzung bemüht sind: Die SPÖ ist gespaltener denn je. Nach wie vor ist es unklar, in welche Richtung die SPÖ tatsächlich gehen wird. Im Moment scheinen – zumindest medial – die Kern-Freunde und Doskozil-Gegner die Oberhand zu haben und kaum einer traut sich öffentlich Kern infrage zu stellen. Das kann sich im Herbst rasch ändern. Denn wie heißt ein altes Sprichwort: „Die Bauern jodeln erst beim Heimgehen.“