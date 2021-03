Landeshauptmann Hans Peter Doskozil meldete sich fast schon gewohnt mit großem medialen Aufsehen zurück zum Dienst.

Aus einer Routine-Untersuchung Anfang des Jahres wurde eine notwendige Operation am Kehlkopf und eine neuerliche Ruhephase. Und auch wenn er kein Mitleid will, das Mitgefühl der Bevölkerung im Burgenland hat der Landeschef. Die Strapazen und vor allem, wie er mit seiner Erkrankung umgeht, verdient schon höchsten Respekt. Immerhin war dies die bereits vierte Operation innerhalb von knapp zwei Jahren. Jedes Mal hat sich Doskozil zurückgekämpft und bewiesen, dass er zwar gehandicapt, aber keineswegs amtsmüde ist. Im Gegenteil: Der Dosko-Express rollt weiter unbeirrt auf Hochtouren.

Damit zeigt er seine Einsatzfähigkeit und schiebt allen Gerüchten einer krankheitsbedingten Wachablöse klar den Riegel vor.

Mit seinem Auftritt in der Vorwoche dürften sich einige aber wohl gewünscht haben, dass die Ruhephase von Doskozil noch etwas länger hätte dauern können. Vor allem sein Sager, Sebastian Kurz sei der Florian Silbereisen der Politik, sorgte für Aufsehen. Dabei war dieser Satz noch harmlos im Vergleich zu zwei anderen „Keulen“ des Landeschefs, die im allgemeinen Rauschen im Blätterwald fast untergingen: Zum einen attestierte er seiner Parteichefin Pamela Rendi-Wagner so nebenbei, dass sie eine gute Gesundheitsministerin wäre und zum anderen erkor er die Bevölkerung in dieser Periode zum wichtigsten Partner der Regierung. Übersetzt heißt: Pamela Rendi-Wagner hat nicht annähernd das Format zur möglichen Bundeskanzlerin und im Burgenland pfeift die absolut regierende SPÖ komplett auf die anderen Parteien im Landtag.