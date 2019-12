Heute, Mittwoch, auf den Tag genau vor einem Monat meldete sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil aus dem „Krankenstand“ retour. Mit noch angeschlagener Stimme, aber keineswegs defensiv. Während zunächst sein gesundheitlicher Zustand die Schlagzeilen dominierte, so ist er seit vergangener Woche wieder mit seiner Parade-Disziplin österreichweit in allen Medien omnipräsent: Der mächtige SPÖ-Schattenobmann gibt die Linie im Bund vor. Und das mit zum Teil auf den ersten Blick überraschenden Aktionen.

So war es in der Vorwoche just Doskozil, der der Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner den Kopf gerettet hat, indem er der geplanten Revolte mit dem niederösterreichischen SPÖ-Chef und Wahlburgenländer Franz Schnabl an der Spitze, den Garaus machte. Dadurch hat der burgenländische Landeschef mehrere Fliegen mit einem Schlag erledigt. Zum einen hat Doskozil eineinhalb Monate vor der Wahl halbwegs Ruhe in die „Chaos-Wochen der Löwelstraße“ gebracht (zumindest schaut es derzeit danach aus), um weitere negative Effektive seitens der Bundespartei auf die Landtagswahlen zu vermeiden.

Mit dem Verhindern der Revolte hat Doskozil auch gleich die Machtverhältnisse mit Schnabl klargestellt. Denn der Ex-Polizeichef wurde vom damaligen Parteiobmann Christian Kern als interner Gegenpart zum bereits 2016 immer mächtiger werdenden Doskozil „installiert“. Und oben drauf hat sich „Dosko“ mit seinen Kampfansagen gegen SPÖ-Elitevertreter als Heimat-Politiker des „kleinen Mannes“ präsentiert.

Das alles sorgt für starke Medienpräsenz über die Landesgrenzen hinaus, wo die restlichen Parteien im Moment nur als Zuschauer fungieren (können).