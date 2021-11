Eigenwerbung in Sachen Persönlichkeit

Wo sind sie geblieben, die sogenannten Typen im Sport? Diese Frage taucht gegenwärtig immer dann auf, wenn es um all jene geht, die zwar sportlich erfolgreich sind, denen aber eine nach außen markante Persönlichkeit fehlt. Nur um Irrtümer auszuschließen, hier eine kurze Zwischenklarstellung: Nicht jeder Mensch fühlt sich im Rampenlicht wohl, deshalb muss Schüchternheit auch im Spitzensport legitim sein.

Nicht immer aber kann das der wahre Grund sein, wenn längst eigene Inszenierungen in Sozialen Medien Usus sind. Und trotzdem bei Interviews oder TV-Auftritten ein profilloser Eindruck entsteht, wenn sich Worthülsen, vorgefertigte No-Na-Antworten und fehlende Emotion einen Schlagabtausch liefern. Medienberater von diversen Vereinen werden freilich das Gegenteil behaupten, weil Profis längst gezielt medial geschult werden. Professionell auftreten heißt hier das Schlagwort für einen aalglatten Auftritt, statt etwaiger Fettnäpfchen.

Gerade deshalb ist es in Zeiten wie diesen aber eben so erfrischend, wenn vor laufender Kamera ein anderer Film abläuft, als es das imaginäre Regiebuch vielleicht verlangt. Beispiel Lena Grabowski. Die Parndorferin glänzte in der Vorwoche bei den Schwimm-Europameisterschaften in Kazan über die 200 Meter Rücken, ihre Paradedisziplin. Bronze war der Lohn, worauf die 19-Jährige im Interview ihren Emotionen freien Lauf ließ und sichtlich bewegt „vom schönsten Gefühl“ sprach, das man sich vorstellen kann. Ganz nebenbei verlangte sie zum Drüberstreuen auch gleich überschwänglich den Besen, den sie am Vortag beim Interview vor dem Finale im Fall des (Medaillen-)Falles fressen wollte. Spontanität, echte Emotion, eine Persönlichkeit, gepaart mit Top-Leistungen: Es gibt sie noch, die sogenannten Typen. Im konkreten Fall ist es mit Lena Grabowski eine Sportlerin, die sich und ihre Passion glaubhaft vertritt und dabei sympathisch authentisch wirkt. Das zählt.