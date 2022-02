Ein Generationen-Thema

Es hat was Außergewöhnliches, dass mitten in der Covid-Pandemie Neues entsteht. Stichwort Real Girls Play Soccer. Im Februar 2021 stellten die Initiatorinnen Yvonne Lindner und Nina Potz ihr auf drei Jahre konzipiertes BFV-Projekt vor, um das Nischenprodukt Mädchen- und Frauenfußball durch gezielte Förderung bald massentauglich zu machen. Schulkooperationen und eine geplante Schülerliga wurden seitdem ins Leben gerufen, Stützpunkte wurden geschaffen, eine Hobbyliga soll als Schnupper-Vorstufe für den Meisterschaftsbetrieb dienen, Trainerinnenkurse wurden organisiert.

Es tat sich viel. Und doch zeigen sich die Initiatorinnen zum einjährigen Jubiläum auch besorgt – weil zu wenige neue Vereine als Plattform aufspringen und sich in den Klubs keine Mädchenteams etablieren können. So geht Potenzial verloren. Wenn etwa interessierte junge Mädls in Schulen auf den Geschmack des Kickens kommen, es aber keine Vereine in der Umgebung gibt, um organisiert mit Gleichgesinnten spielen können. Mittendrin in diesem Spannungsfeld befinden sich die Klubs. Wo nicht zuletzt aufgrund der Pandemie zu wenig Drive für neue Aufgabenfelder vorhanden ist – auch, weil personelle Ressourcen fehlen. Es braucht freiwillige Personen, die bei der Gründung von Mädchenteams federführend tätig sind – in der Betreuung, in der Organisation und im Coaching. Und es braucht von Projektseite her Durchhaltevermögen. Nach wie vor sehen viele Klubs bei dem Thema primär den Mehraufwand.

Nach wie vor ist der langfristige Mehrwert, einen Verein dadurch auf breitere Beine stellen zu können, noch kein Trend. Weil dafür auch nach wie vor die nötige Funktionärs-DNA fehlt. Viele verdienstvolle und langgediente Ehrenamtliche mussten in den vergangenen Jahren in der Dauerschleife Probleme lösen und Verantwortung übernehmen. Nur sie in die Pflicht zu nehmen, wäre zu billig. Für nachhaltiges Zukunftsdenken braucht es vor allem eines: eine neue Funktionärs-Generation.