Selbst Experten und Menschen, die schon seit vielen Jahren an seinen Ufern leben, gestehen es ein: Noch immer kennt man nicht alle Facetten des Neusiedler Sees. Das ist eine Erkenntnis, die man wohl in der Erforschung aller sogenannten Naturjuwele teilt. Somit ist auch die Sorge um Wasserstand und Schlamm-Ablagerungen beinahe so alt, wie die vielfältige Nutzung des Sees selbst.

Dennoch, oder gerade deshalb, darf man nicht aus den Augen verlieren, dass trotz aller unvorhersehbaren Natur-Ereignisse eben auch die Nutzung des Sees durch den Menschen ihre Spuren hinterlässt – und dass in gewissen Bereichen ein geregeltes Eingreifen nötig ist. Umgekehrt heißt dies jedoch nicht, dass man im Ausbau rund um den See außer Acht lässt, was sich unter der Wasseroberfläche abspielt.

Dort schlummern – wie derzeit in mancher Seegemeinde spürbar wird – durchaus Probleme. Wenn Boote aufgrund des See-Schlamms nicht mehr auslaufen können und sich Badegäste über niedrige Wasserstände wundern, dann ist ein Umdenken, dann sind Maßnahmen gefragt.

Diese Fragen dürfen nicht auf die lange Bank geschoben werden; bei all dem Fingerspitzengefühl, das aus touristischer Sicht angebracht ist. Denn der Neusiedler See ist nicht nur ein besonderes Schutzgebiet, sondern auch ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Er bringt Touristen ins Land und ist als Naherholungsgebiet eines der Aushängeschilder des Burgenlandes. Und deshalb sitzen alle im selben Boot und sollten in dieselbe Richtung rudern: Öffentliche Hand, Touristiker, Einheimische und Besucher – allen kann nur gleichermaßen an der Pflege und dauerhaften Erhaltung dieses Naturjuwels gelegen sein.