Eine Frage der Lebensqualität

Das Burgenland ist offensichtlich ein attraktiver Ort zum Leben. Denn wie eine aktuelle Statistik zeigt, hat sich die Binnenmigration ins Burgenland verdoppelt. So sind 2021 ganze 2.000 Menschen aus anderen Teilen Österreichs ins Burgenland gezogen. Und sie haben dadurch ganz nebenbei dafür gesorgt, dass trotz der Tatsache, dass 2021 mehr Burgenländer gestorben als zur Welt gekommen sind – 3.600 Todesfälle stehen 2.240 Geburten gegenüber – im Vorjahr alle Bezirke mit Ausnahme von Güssing ein Bevölkerungsplus verzeichnen konnten. Dies ist wiederum für viele Gemeinden im Land auch in finanzieller Hinsicht ein nicht unwesentlicher Faktor, wenn es um die nach Hauptwohnsitzgemeldeten berechneten Ertragsanteile vom Bund geht.

Interessant ist, dass tendenziell je näher Gemeinden an wichtigen Verkehrsadern wie A4, A3 oder A2 bzw. an Bahnlinien liegen, desto größer scheint ihr Wachstum zu sein. Verkehrstechnisch gut erschlossene Orte nehmen sogar im Südburgenland an Bevölkerung zu, die fernab von Zügen oder Autobahnen liegen, nehmen hingegen auch im Norden ab. Im Land mutmaßt man, dass der generell hohe Zuzug ins Burgenland 2021 nicht zuletzt auf die Corona-Pandemie und die damit verbundene Flucht ins Grüne zu tun hat, die durch die Lockdowns ausgelöst wurde.

Zudem ist im Burgenland der Kauf einer Immobilie im Bundesvergleich noch relativ günstig. Die hohe Nachfrage vor allem im Landesnorden – auf Bezirk und Stadt Eisenstadt entfiel allein fast die Hälfte des landesweiten Wachstums – führt aber dazu, dass sich dort auch die Preise für Häuser und Wohnungen in die Höhe schrauben, weshalb für immer mehr Nordburgenländer schon eine Wohnung immer schwerer zu finanzieren wird, vom Traum eines eigenen Hauses mit Garten ganz zu schweigen. Leistbares Wohnen zu ermöglichen, ist somit zu einer ganz zentralen Frage für die Lebensqualität der Burgenländer geworden.