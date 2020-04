Sieht man sich so manche Leserbrief-Seiten in Zeitungen und Diskussionsforen im Internet an, so steigt der an sich schon sehr starke Wunsch nach dem Ende der Corona-Krise überproportional an.

Zugegeben: Die Verordnung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, den Neusiedler See für alle, die weiter als 15 km vom See entfernt wohnen, zu sperren, war vielleicht politisch nicht der beste Schachzug. Zu „aufgelegt“ waren die Proteste der Wiener, die sich um „ihr“ Meer beraubt fühlen. Und natürlich ist es grenzwertig, dass gerade in dem so wichtigen Bereich wie dem Tourismus hier Kunden einfach ausgesperrt werden.

Aber unterm Strich hat der Landeshautmann das Richtige angeordnet. Wenn man sich etwa die Szenen rund um den Leuchtturm in Podersdorf angesehen hat, wo sich hunderte Menschen in Seenähe drängten, dann musste hier eine Entscheidung fallen, dies in nächster Zeit zu verhindern. Wo der gesunde Menschenverstand auslässt, muss eben eine Verordnung für Sicherheit sorgen – im Sinne der gesamten Bevölkerung.

Außerdem muss man auch trotz angehender Entspannung der Lage daran erinnern, dass laut Bundeskanzler Sebastian Kurz nur vier Gründe derzeit zulässig sind, das Haus zu verlassen: Arbeiten, Besorgungen für Hilfsbedürftige, Einkaufen oder „sich die Füße vertreten“.

70 km mit dem Auto zu fahren, um am See spazieren zu gehen, gehört nicht zur „Kurz‘schen Ausnahmeregelung“. Und so wird der Wiener Entrüstungssturm schon bald nur mehr eine sanfte Brise am See sein und die Gäste werden wieder in Massen, aber mit Abstand, kommen. Bis dahin wird Doskozil mit der Kritik aus Wien leben können. Was ihm, wie man ihn kennt, sicher nicht schwer fallen wird.