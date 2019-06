„Das mach ma schon.“ Diese gesunde, laut Bundespräsident „typisch österreichische“ Grundeinstellung war zu Beginn der Woche, wenn man so will, die erste Überschrift der neuen Experten-Regierung. Deren Angelobung brachte Alexander Van der Bellen gewohnt souverän über die Bühne; und mit dem vermeintlich lockeren Satz zitierte er zugleich eine Zuversicht, die ihm verdientermaßen weitere und der Regierung gleich erste Sympathiepunkte einbrachte.

Die Angelobung als eine von vielen Amtshandlungen, die das Maria-Theresien-Zimmer in der Hofburg zuletzt gesehen hat, soll – wenn alles nach Plan läuft – die letzte für die kommenden Monate gewesen sein. Jetzt sind die Expertinnen und Experten am Zug: fünf Frauen und sechs Männer unter der Führung der ersten Bundeskanzlerin Österreichs. Das war so noch nie da. „Das hat was“, könnte man typisch österreichisch sagen.

Die ersten Sympathien, die dieser neuen Regierungsform zuteil wurden, nannte Kanzlerin Brigitte Bierlein einen „Vertrauensvorschuss“, dem sie gerecht werden wolle. Und tatsächlich spürt man diesen nicht nur quer durch alle Parteien, sondern auch in der Bevölkerung. Eine der saloppen und am häufigst diskutierten Fragen in diesen turbulenten Tagen war jene, ob man nicht einfach auf die Expertinnen und Experten vertrauen und deren Amtszeit kurzerhand verlängern könne.

Dass es – salopp gesprochen – so einfach nicht geht, ist uns bewusst. Ebenso wie die Tatsache, dass ein Staat auf lange Sicht den (politischen) Wettbewerb der Ideen braucht. Die Wählerinnen und Wähler wiederum brauchen Vertrauen in die Politik. Und diesem Wettbewerb muss die Politik sich jetzt ebenfalls stellen.