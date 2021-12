Es hat sich gelohnt

Am 3. Dezember 2001 wurde der Sportpool Burgenland als eigener Verein und neues Konstrukt einer möglichst objektiven und eigenständigen Spitzensportförderung im Burgenland aus der Taufe gehoben. Der Plan des damaligen Landeshauptmanns Hans Niessl: Burgenländische Sportjournalisten sollten ihr Wissen als Vorstandsmitglieder ehrenamtlich im Sinne der Sache anwenden. Seitdem sind 20 Jahre vergangen, in denen der Sportpool jährlich Sponsorgelder (aktuell gibt es 62 Partner) lukriert, die an Sportlerinnen und Sportler mit Burgenland-Bezug ausgeschüttet werden. Rund 2,4 Millionen Euro wurden seit damals an insgesamt 161 Aktive verteilt. Gewichtet nach der jeweiligen Erfolgsbilanz, der Zukunftsprognose, dem nötigen Aufwand oder auch dem Hintergrund der ausgeübten Sportart – olympisch ja/nein, Weltsportart mit jeder Menge Konkurrenz ja/nein, die Bandbreite der Bewertungsmöglichkeiten ist groß. So wandern jährliche Sponsorbeträge an jene Aktiven, die einen Antrag stellen und für förderwürdig erachtet werden. Seit jeher lautet dabei das Ziel, Burgenlands Sportasse Richtung Weltspitze unterstützend zu begleiten.

Den steinigen Weg müssen sie ohnehin selbst meistern. Im besten Fall kommen dabei dann tatsächlich Kapazunder wie Österreichs Nummer-eins-Golfprofi Bernd Wiesberger (von 2007 bis 2012 unterstützt) oder Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits (unterstützt von 2002 bis 2013, 2017 und 2021) heraus. Sie bilden auch die repräsentative Spitze eines Sportlandes, das in verschiedenen Sparten eine ansehnliche Zahl an internationalen Top-Athleten hervorbrachte. Nicht jede Karriere endet freilich in der Weltspitze, das Burgenland ist keine Olympiasieger- und Weltmeister-Fabrik. Genügend Sportpool-Athleten mag der totale Durchbruch verwehrt geblieben sein. Annähernd alle haben aber mit ihrem Einsatz aktiv dazu beigetragen, ihre Sportart bestmöglich zu vertreten. Nicht zuletzt auch deshalb hat sich jede Unterstützung gelohnt.