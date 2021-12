Fair Play ist extrem cool

Der aktuelle Wettskandal im Amateurfußball steht längst voll im Fokus der Behörden. Gut so. Schließlich wird aufgearbeitet, was im gehobenen Unterhaus falsch lief. Dabei geht es darum, wie viele Spiele über welchen Zeitraum hierzulande von Kickern gegen Bestechungsgeld geschoben wurden, damit Mittelsleute monetär profitieren und am Ende wiederum andere Menschen mit hohen Einsätzen wettmanipulativ verdienen können.

Im Fokus der Ermittlungen steht vor allem die Regionalliga Ost, aber auch der BFV- und der ÖFB-Cup dürften am Radar sein. Es gilt herauszufinden, wer auf dem Platz, neben dem Platz sowie im Hintergrund tätig war und ist. Sowas kann dauern. Dass Manipulation im Fußball ein schwelendes Thema ist, steht auch im direkten Zusammenhang mit dem fetten Sportwettenangebot.

Gerade im Zeitalter von Spezialtipps ist die Bandbreite an Einsatzvariationen riesig. Im gleichen Maße erhöht sich dadurch auch die Chance auf Manipulation, wenn in einem Spiel bereits auf die Zahl an Einwürfen Geld gesetzt werden darf. Wer sich in diesem Betätigungsfeld als labiler Fußballer in falschen Kreisen bewegt und auch noch die Gelegenheit auf schnelles Geld wittert, ist gefährdet. Sportwetten per se zu verteufeln, wäre trotzdem nur plump. Man mag über die Auswüchse streiten, aber der Reiz generell ist historisch gewachsen und hat seine Berechtigung. Auch wenn einzelne Zellen auf dieser Ebene eine kriminelle Parallelwelt etablieren und dadurch die Reputation der gesamten Sparte eines Sports gefährden.

Harte Konsequenzen für jene, die vorsätzlich ein falsches Spiel betreiben und ein genaues Kontrollsystem sind unumgänglich. Die Basis ist und bleibt aber der Faktor Prävention. Hier sind alle Profis, Amateure, Trainer, Eltern und Vertrauenspersonen gefragt, um von Kindesalter an Vorbildfunktion einzunehmen. Credo: Fair Play ist im Sport nicht nur wichtig, sondern auch extrem cool. Negativen Ausreißern zum Trotz: Diese positive Selbstverständlichkeit ist massentauglich.